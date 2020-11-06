Apartmanlarının yıkımını gözyaşları içerisinde izlediler: Tek tesellileri Türk bayrağı oldu

İzmir’deki depremde yıkılan apartmanların arama kurtarma çalışmalarının bitmesi ardından enkaz kaldırma çalışmaları da sona erince, ağır hasarlı binalar yıkılmaya başladı. Bornova ilçesi Manavkuyu Mahallesi 249/2 sokakta bulunan Egemen apartmanının yıkımına başlandı.

Kediler kurtarıldı

Apartmanda kedileri olan vatandaşlar için itfaiye ekipleri asansörlü itfaiye araçlarıyla o evler kapan yerleştirdi.



İHA Yaklaşık 4 saat boyunca yıkım çalışması durdurularak içerdeki kediler çıkarılmaya çalışıldı. Yaklaşı 9 kedi apartmandan çıkarıldı.

OYNAT 00:30 İzmir'de ağır hasarlı bina kontrollü yıkım yapılırken canlı yayında çöktü İzmir depreminde hasar gören bir bina, NTV muhabirinin anons çektiği sırada yerle bir oldu. O anlar objektiflere böyle yansıdı. BiP'te paylaş

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Egemen apartmanı bayraklarla süslenmişti. Balkonlarda asılı olan 7 Türk bayrağı ve apartmanın çatısından aşağı sarkıtılan dev Türk bayrağı da İtfaiye ekipleri ve iş makineleri ile teker teker alındı. Yaklaşık 1 saate toplanan Türk bayraklarının ardından Egemen apartmanının yıkımına başlandı.

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İHA Depremde ağır hasar alan binanın yıkımı drone ile havadan görüntülendi.

Aparman sakinlerinden Zafer Dilekmen polis ekipleri tarafından Türk bayrakları teslim edildi. Bayrakları öpüp alnına koyan Dilekmen Önce bayrağımız diyerek “Öncelikle bayrakları almalarını istedim zaten evlerimiz yıkıldı. Bari bayraklarımızın kurtaralım dedi. Öncelikle bayrakları aldılar, şimdi de evlerimiz yıkılıyor. 29 Ekim’de bayrak asmıştık bu büyük Bayrakta 2 apartman arasındaydı önce bunu aldık. Sonra bütün bayrakları topladık şimdi de evimiz yıkılıyor” dedi.

GÜNDEM Bakan Pakdemirli, depremde baraj ve göletlerde hasar oluşmadığını açıkladı: Göçük altında kalanların yüzde 50'sine yakınının kurtarıldığı gözüküyor