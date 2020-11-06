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İZMİR

İzmir haberleri: Apartmanlarının yıkımını gözyaşları içerisinde izlediler: Tek tesellileri Türk bayrağı oldu

Apartmanlarının yıkımını gözyaşları içerisinde izlediler: Tek tesellileri Türk bayrağı oldu

İzmir’de 31 Ekim meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde ağır hasar gören Egemen apartmanında bulunan kediler çıkarıldı, Türk bayraklarıyla donatılan apartmandaki bayraklar teker teker toplandı ve yıkım başladı. Apartman sakinleri çaresiz bir şekilde gözyaşları içerisinde apartmanın yıkımını izledi.

Haber Merkezi İHA
Apartmanları ağır hasar gören ev sahipleri, binalarının yıkılışını ellerinde Türk bayrakları ile izledi.
Apartmanları ağır hasar gören ev sahipleri, binalarının yıkılışını ellerinde Türk bayrakları ile izledi.

İzmir’deki depremde yıkılan apartmanların arama kurtarma çalışmalarının bitmesi ardından enkaz kaldırma çalışmaları da sona erince, ağır hasarlı binalar yıkılmaya başladı. Bornova ilçesi Manavkuyu Mahallesi 249/2 sokakta bulunan Egemen apartmanının yıkımına başlandı.
Kediler kurtarıldı

Apartmanda kedileri olan vatandaşlar için itfaiye ekipleri asansörlü itfaiye araçlarıyla o evler kapan yerleştirdi.

İHA
Yaklaşık 4 saat boyunca yıkım çalışması durdurularak içerdeki kediler çıkarılmaya çalışıldı. Yaklaşı 9 kedi apartmandan çıkarıldı.

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Önce Türk bayrakları alındı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Egemen apartmanı bayraklarla süslenmişti. Balkonlarda asılı olan 7 Türk bayrağı ve apartmanın çatısından aşağı sarkıtılan dev Türk bayrağı da İtfaiye ekipleri ve iş makineleri ile teker teker alındı. Yaklaşık 1 saate toplanan Türk bayraklarının ardından Egemen apartmanının yıkımına başlandı.

İHA
Depremde ağır hasar alan binanın yıkımı drone ile havadan görüntülendi.

Aparman sakinlerinden Zafer Dilekmen polis ekipleri tarafından Türk bayrakları teslim edildi. Bayrakları öpüp alnına koyan Dilekmen Önce bayrağımız diyerek “Öncelikle bayrakları almalarını istedim zaten evlerimiz yıkıldı. Bari bayraklarımızın kurtaralım dedi. Öncelikle bayrakları aldılar, şimdi de evlerimiz yıkılıyor. 29 Ekim’de bayrak asmıştık bu büyük Bayrakta 2 apartman arasındaydı önce bunu aldık. Sonra bütün bayrakları topladık şimdi de evimiz yıkılıyor” dedi.

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