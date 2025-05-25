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İzmir haberleri: Otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

İzmir haberleri: Otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

22:5525/05/2025, Pazar
AA
Yeni Şafak
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İzmir'de trafik kazası: 13 yaralı
İzmir'de trafik kazası: 13 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde otomobille otobüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Özel bir turizm şirketine ait Mustafa U. (54) idaresindeki 35 S 02987 plakalı yolcu otobüsü, Gümüldür-Menderes kara yolunda, Ezgi D. (34) yönetimindeki 06 HUD 36 plakalı otomobille çarpıştı.


İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ve otobüstekilerle birlikte 13 kişi yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan, otomobilin sürücüsü Ezgi D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaza anı yoldaki bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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