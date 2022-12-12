İzmir'de feci kaza: Aracına yakıt doldururken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 7 ayrı Silahlı Gasp suçu nedeniyle takip edilen iki şüpheliye, kullandıkları çalıntı ve plakasız motosikletlerle kaçmaya çalışırken engel olmak amacıyla güvenlik görevlilerimiz tarafından silahla ateş edilmiştir. O esnada yaya olarak olay mahallinde bulunan Zuhal Ebrar Yıldız isimli vatandaşımız, güvenlik görevlimizce silahla açılan ateş sonucu kazaen yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ayrıca olaya karışan 2 polis memuru, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alınmıştır denildi. Kimlikleri belirlenen B.P. (19) ve S.Ç. (27)’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.