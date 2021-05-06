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İZMİR

İzmir’de nefes kesen kovalamaca: Polis aracına çarpınca yakalandı!

İzmir’in Karabağlar ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü ile ekipler arasında başlayan kovalamaca, şüpheli aracın Karşıyaka ilçesinde polis arabasına çarptığı kaza ile son buldu. Meydana gelen olayda bir polis yaralanırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
İzmir’de nefes kesen kovalamaca: Polis aracına çarpınca yakalandı!
Polis ekiplerince yaklaşık 1 saat kovalanan otomobil, Çiğli ilçesi Cahar Dudayev Bulvarı'nda bulunan bir benzin istasyonunun yakınlarında polis otosuna çarparak kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 02.30 sıralarında Çalıkuşu Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre Yusuf İ. (33) yönetimindeki 35 F 5147 plakalı BMW marka araç, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. İlçenin ara sokaklarına kaçmaya başlayan araç ile polis ekipleri arasında başlayan kovalamaca başlarken, polis ekipleri ilçeyi abluka altına aldı.

Polise yakalanacağını fark eden şüpheli araç İzmir Çevreyolu üzerinden Buca istikametine girerken, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka istikameti boyunca Çiğli’ye kadar süratli bir şekilde kaçtı.

Polis ekiplerince yaklaşık 1 saat kovalanan otomobil, Çiğli ilçesi Cahar Dudayev Bulvarı'nda bulunan bir benzin istasyonunun yakınlarında polis otosuna çarparak kaza yaptı.
Polis ekiplerince yaklaşık 1 saat kovalanan otomobil, Çiğli ilçesi Cahar Dudayev Bulvarı'nda bulunan bir benzin istasyonunun yakınlarında polis otosuna çarparak kaza yaptı.

Çevreyolu Çiğli mevkiinde polisin kapama noktasından yol kenarındaki bariyerlere sürterek kaçmayı başaran şüpheli araç, İzmir Doğal Yaşam Parkı yakınındaki kavşaktan geri dönerek Karşıyaka ilçesi Mavişehir sapağından Caher Dudayev Bulvarı’na giriş yaptı. Araç, cadde üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu yakınında, kendisini yakalamak isteyen polis arabasına çarparak kaza yaptı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca, trafik kazası ile son bulurken, meydana gelen kazada 1 komiser hafif şekilde yaralandı. Yaralanan komiser olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan komiserin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü kazanın ardından kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.
Sürücü kazanın ardından kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Kıskıvrak yakalandı

Karabağlar ilçesinde polis ekiplerinden kaçmaya başlayan ve yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından yakalanan Yusuf İ., sebep olduğu kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza yaptığı araçtan çıkarak yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli burada polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Uyuşturucu madde ele geçirildi

Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan aramada, uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içmekte kullanılan düzenek ile testere ele geçirildi. Ayrıca, şüphelinin kaçtığı güzergah üzerinde otomobilinden poşet attığı belirlenirken, polis ekipleri poşetin bulunması için arama başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Şüpheli Yusuf İ.’nin kendisini durdurmak isteyen polis otosuna çarptığı kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüpheli Yusuf İ., kendisini durdurmak isteyen polis otosuna çarptığı ve savrulan polis otosunun kaldırıma çarptığı, polis otosunun istasyonda bulunan benzin pompasına 50 santimetre kala durduğu görüldü.

Birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, kendisine sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve trafiği tehlikeye atmaktan da idari işlem uygulandığı bildirildi.

Kastamonu’da yıldırım düştü: Altı ev yandı üç kişi de yaralandı
FOTOĞRAF 19
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Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Kovanören köyü Karaman Mahallesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
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Kısa sürede büyüyen yangın, köyde bulunan diğer evlere de sıçradı.
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Yangına, Cide ve Şenpazar itfaiye ekipleri ile Cide Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdahale etti.
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Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınabilirken, Mustafa Demir, Recep Demir, Ekrem Demir, Feride Demir, Nurten Ay ile Şenol Demir’e ait evler yanarak kullanılamaz hale geldi.
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Yangının ardından Vali Avni Çakır, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ekrem Küçükbayram ile Cide ilçesine bağlı Kovanören köyüne giderek incelemelerde bulundu.
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Yangın söndürme ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çakır, “Akşam saat 11.30 sıralarında şu anda ilk belirlemelere göre yıldırım düşmesi sonucu, sabah saatlerinde bununla ilgili yapacağımız detaylı incelemenin ardından netleşecek çıkış sebebi. Şimşek çakması, akabinde de yıldırım düşmesi sonucu yangının başladığına yönelik böyle bir bilgi var. Maalesef kısa sürede rüzgarında etkisiyle yangın, 6 eve sirayet etti. Bunlardan üç tanesi şu anda kullanılamaz hale geldi. Üç tanesinde de kısmi hasarlar var. Allah’a şükür herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Ayrıca vatandaşlarımızın hayvanlarını da kurtardık, zarar görmediler.
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Burada gerekli görüşmelerimizi yaptık. Evlerin yanan vatandaşlarımız şu anda ilk etapta yakınlarının yanında boş olan evlerde ikametlerini sağlayacağız. Kısmen yanan evlerinde inşallah seri bir şekilde onarımını yapacağız. Bunların hepsi kardeş, 5 ailemizde akraba zaten. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en kısa sürede gidereceğiz. AFAD olarak arkadaşlarımız sabah saatlerinden itibaren hasar tespit çalışmalarına başlayacak. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderme noktasında her türlü imkanı seferber edeceğiz. İnşallah en kısa sürede vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Allah’a şükür can kaybımız yok, tekrar herkese geçmiş olsun diliyorum” dedi.
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Vali Çakır, incelemelerinin ardından vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, en kısa sürede yaraların sarılacağını kaydetti.
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Yangına müdahale eden itfaiye eri ise, olay yerine geldiklerinde yangının normal şekilde devam ettiğini belirterek, “İlk önce söndürmeye ön taraftaki evlerden başladık. Arkaya doğru sıralı üç tane evimiz mevcut. Her blokta üç ve dört tane ev var. 9 tane yan yana bitişik ev var. Ön taraftaki evlere müdahale ederek aralara da hortum sererek şu anda yangını kontrol altına aldık. Herhangi bir can kaybı yok. Allah bununla bizleri sınadı. Hala soğutma çalışmalarını sürdürüyoruz. Büyük ihtimalle sabaha kadar buradayız” dedi.
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Vatandaşlarında yangın söndürme ekiplerine destek verdiği yangında ayrıca dumandan etkilenen 1’i çocuk 3 kişide olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavileri gerçekleştirildi.
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Öte yandan 17 Nisan’da da 27 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Kovanören köyü, Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alınmıştı.
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Kastamonu’da yıldırım düştü: Altı ev yandı üç kişi de yaralandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 6 eve sıçradı. Yangında 6 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi de 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavileri gerçekleştirildi.
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