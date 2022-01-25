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KAHRAMANMARAŞ

Jandarma hastaların ilaçlarını alıyor evlere gıda ve kömür ulaştırıyor

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, evden çıkamayan hastaların ilaçlarını alıp teslim etti. Şahsın oğlu ile irtibata geçilerek ilaçları temin edildi ve kardan dolayı kapalı olan mahalle yolunun açtırılmasıyla hasta vatandaşa ilaçları verildi.

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Haber Merkezi İHA
Jandarma hastaların ilaçlarını alıyor evlere gıda ve kömür ulaştırıyor
Jandarma hastaların ilaçlarını alıyor evlere gıda ve kömür ulaştırıyor.

Andırın ilçesi Altınyayla Mahallesi’nde ikamet eden Ö.Y. (63) isimli şahsın KOAH hastası olduğu ve ilaçlarının bitmesinden dolayı nefes alıp vermede güçlük yaşadığı jandarma ekipleri tarafından öğrenildi.

Afşin merkez Küçüktatlar Mahallesi’nde ise İstanbul’da ikamet eden E.S. (39) isimli şahıs, 112 İhbar Hattı’nı arayarak 74 yaşındaki annesi S.B.’nin kullanmış olduğu tansiyon ilaçlarının bittiğini ve sağlık sorunları yaşadığını bildirerek yardım talebinde bulundu. Hasta S.B. ile görüşülerek reçeteli kullandığı ilaçlar Afşin nöbetçi eczanesinden alındı ve şahsın ikameti olan Küçüktatlar Mahallesi’ndeki evinde kendisine teslim edildi.

Jandarma ekipleri, Türkoğlu ilçesi Dedeler Mahallesinde ikamet eden H.D. (56), 112 İhbar Hattı’nı arayarak iki gündür evlerine çıkan yolun kapalı olduğunu, eşinin hasta olduğunu, 5 çocuğunun bulunduğunu ve iki gündür evlerinde yakacak kömür ve yiyecek hiçbir gıdanın olmadığını bildirdi. Yardım talebinde bulunan ailenin durumu Türkoğlu Kaymakamlığına bildirildi. Kaymakamlık tarafından tedarik edilen gıda ve kömür, jandarma devriyesi tarafından tamamen kapalı olan patika yoldan yaklaşık 500 metre sırtta taşınarak ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.

Evleri yıkılmak üzere olan yaşlı çifti jandarma sırtında taşıdı
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Kırsal Dedeler Mahallesi'nde 74 yaşındaki eşi Latife Saat ile yaşayan Mehmet Saat, toprak evlerinin kar ve tipi nedeniyle çökme tehlikesi bulunduğunu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.<br><br>
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İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kardan kapanan yolda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, Türkoğlu Belediyesinden yardım istedi.<br><br>
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İş makinesi yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından bölgeye ulaşan ekipler, yaşlı çifti evlerinden alıp yaklaşık 500 metre sırtlarında taşıyarak devriye aracına götürdü.<br><br>
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Şekeroba Mahallesi'ndeki torunlarının evine ulaştırılan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.<br><br>
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Evleri yıkılmak üzere olan yaşlı çifti jandarma sırtında taşıdı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle evleri yıkılmak üzere olan yaşlı çiftin imdadına jandarma ekipleri yetişti. Askerler, Saat çiftini sırtlarında taşıyarak kurtardı.

Elazığ'da donmak üzere olan vatandaşı jandarma ekipleri kurtardı
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Elazığ'da donmak üzere olan vatandaşı jandarma ekipleri kurtardı
Elazığ'da, çalıştığı iş yerine gittiği esnada yoğun tipiden dolayı bölgede mahsur kalan vatandaş, jandarma ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. 112 acil sağlık ekiplerini arayan M.S., donmak üzere olduğunu belirterek yardım talebinde bulundu. Hemen harekete geçen ekipler, M.S.'yi kar üstünde baygın halde donmak üzereyken buldu.

Araca alınan M.S., yolda 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. M.S., ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
21 saattir evine gidemedi

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