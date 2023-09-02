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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında ray yenileme çalışmaları: Seferler Güngören'e kadar yapılacak

Metro İstanbul, ray yenileme çalışmaları nedeniyle Kabataş-Bağcılar tramvay hattının yarın Güngören istasyonuna kadar hizmet vereceğini açıkladı.

21:07 . 2/09/2023 Saturday
AA
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı (Arşiv)

Kabataş-Bağcılar tramvay hattı (Arşiv)

Kabataş-Bağcılar tramvayının, ray yenileme çalışmaları dolayısıyla yarın Güngören istasyonuna kadar hizmet vereceği duyuruldu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda güvenli ve konforlu yolculuk hizmeti için ray yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında yarın saat 10.00'dan sefer bitimine kadar hattın Kabataş ve Güngören istasyonları arasında hizmet vereceği kaydedildi.

Güngören ile Bağcılar istasyonları arasında ise İETT otobüsleriyle ücretsiz mekik seferler gerçekleştirileceği ve çalışmaların saat 01.00'e kadar süreceği aktarıldı.

Öte yandan, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda da bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yarın 16.00 ila 20.00 saatleri arasında sefer yapılamayacağı açıklandı.



#Metro İstanbul
#Kabataş-Bağcılar tramvay hattı
#Ray Yenileme Çalışmaları
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