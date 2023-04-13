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Güngören'de tramvay raydan çıktı: Seferler durduruldu

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvayın Güngören durağında raydan çıkması nedeniyle Bağcılar yönündeki seferler geçici olarak durduruldu.

11:00 . 13/04/2023 Thursday
Diğer
Güngören

Güngören

Alınan bilgiye göre,
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı
'nda sefer yapan tramvay, Kabataş istikametine seyir halindeyken Güngören durağında henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.

Raydan çıkan tramvay olay yerinde bekletilirken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yolcular, anonslarla İETT otobüslerine yönlendirildi, olay yerine güvenlik şeridi çekildi.

Hatta Bağcılar-Güngören arasında ulaşım çift yönlü devam ederken, Güngören ve Bağcılar arasında seferler ise her iki yönde yapılamıyor.

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#T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı
#güngören
#kaza
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