Gündem 60 tonluk trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
SAMSUN

60 tonluk trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Samsun’da yaya geçidinden kulağında kulaklıkla geçen ve 60 tonluk treni duymayan genç kız, vatmanın kendisini fark ederek ani fren yapması sonucu ölümün kıyısından döndü.

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Haber Merkezi İHA
60 tonluk trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Samsun

Baruthane durağında tramvay yolundaki yaya geçidinden geçmeye çalışan ve kulağında kulaklık bulunan Simay Taşabat (18), bu sırada gelen tramvayı fark etmedi.

Vatman Yasemin Danışmaz idaresindeki tramvay fren yapmasına rağmen genç kıza hafif şekilde çarparak durabildi. Vatman, olay sonrası tramvaydan inerek yere savrulan ancak kazadan yara almadan kurtulan genç kıza sarılarak onu teselli etti.

Samsun'da tramvayın hafif şekilde çarptığı genç kız kazadan yara almadan kurtuldu
OYNAT 00:20
Samsun'da tramvayın hafif şekilde çarptığı genç kız kazadan yara almadan kurtuldu
Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvayın hafif şekilde çarptığı genç kız, kazayı yara almadan atlattı. Baruthane durağındaki tramvay yolunda bulunan yaya geçidinden kulağında kulaklık olduğu halde geçmeye çalışan Simay Taşabat (18), bu sırada gelen tramvayı fark etmedi. Vatman Yasemin Danışmaz idaresindeki tramvay fren yapmasına rağmen genç kıza hafif şekilde çarparak durabildi. Vatman, olay sonrası tramvaydan inerek yere savrulan ancak kazadan yara almadan kurtulan genç kıza sarılarak onu teselli etti. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ambulans ekibi genç kızı sağlık kontrolünden geçirdi. Kontrolde genç kızın sağlık sorununun bulunmadığı belirlendi. Öte yandan tramvayın Taşabat'a çarpma anı, istasyonunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ambulans ekibi genç kızı sağlık kontrolünden geçirdi. Kontrolde genç kızın sağlık sorununun bulunmadığı belirlendi.

Öte yandan tramvayın Taşabat'a çarpma anı, istasyondaki güvenlik kamerasına yansıdı.

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