Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki başlıklar

Yaklaşık 6 yıl sonra yapılan Erdoğan-Trump zirvesinde, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olma talebi, F-16 tedarik süreci ve KAAN savaş uçağına ait motorlarla ilgili beklentilere ABD'nin verdiği yanıtların kabinede ele alınacağı ifade ediliyor. Ayrıca Erdoğan'ın BM toplantısında dünya liderleriyle yaptığı görüşmelerin yansımaları da masada olacak.









TERÖRSÜZ TÜRKİYE GÜNDEMİ

Kabinenin bir diğer gündem başlığı ise "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yürütülen Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu çalışmalarında yeni bir aşamaya geçiliyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, yasal düzenlemeler için ekim ayını işaret etmesi dikkat çekmişti. Sahadaki güncel gelişmelerin de kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.





EKONOMİ VE ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ekonomiye ilişkin başlıklar da gündemde yer alacak. Özellikle 3 Ekim Cuma günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verileri kritik önem taşıyor. Kabinede, enflasyon rakamlarının yanı sıra Merkez Bankası rezervleri ve faiz politikaları da ele alınacak.





GAZZE’DEKİ SON DURUM

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 65 bini geçti. Kabine toplantısında, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra ABD'nin gündeme getirdiği ateşkes önerisinin de masaya yatırılması öngörülüyor.




