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3. SAYFA İSTANBUL

Kadir Gecesi İslam inancıyla alay eden içkili paylaşım yapan şahsa hapis cezası

Kadir Gecesi’nde rakı masasında çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden ‘Kadir Gecesi Özel’ açıklamasıyla paylaşan sanık hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, bu cezayı erteledi.

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Haber Merkezi İHA
Kadir Gecesi İslam inancıyla alay eden içkili paylaşım yapan şahsa hapis cezası
Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi alkol masasından paylaştığı fotoğraf tepki toplamıştı.

İstanbul Pendik’te 27 Nisan 2022 tarihinde Kadir Gecesi’nde rakı masasında çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden ‘Kadir Gecesi Özel, Rabbim kabul etsin’ açıklamasıyla paylaşan Onur T’nin basit yargılama usulüyle yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık Onur T. savunmasında, söz konusu paylaşımı mizah amaçlı yaptığını söyleyerek paylaşımının İslam dinine, inananlara veya Kadir Gecesi’ne yönelik aşağılama, dalga geçme, küçük düşürme amacı taşımadığını söyledi.

Ertelemeli hapis cezası

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuksuz sanık Onur T. hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Sanığın suçtan önce sabıkasının bulunmadığını, duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, hükmün açıklanmasına geri bırakılmasına karar verdi.


‘Toplumsal barışı bozmaya elverişli”

Mahkeme kararının gerekçesinde, Kadir Gecesi’nin İslam dini ve İslam dinine inananlar için dini bir değer olduğunu kaydederek sanığın İslam dinine mensup kişilerce kutsal kabul edilen Kadir Gecesi’nde yaptığı paylaşımının İslam dinince kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde olduğunun altını çizdi. Sanığın eyleminin toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme niteliğinde olduğunu ve toplumsal barışı bozmaya elverişli olduğunu belirtti.

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