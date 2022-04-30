Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Pegasus çalışanının avukatı Kadir Gecesi yapılan alkollü alemi savundu Bizi alakadar etmez
İSTANBUL

Pegasus çalışanının avukatı Kadir Gecesi yapılan alkollü alemi savundu: Bizi alakadar etmez

Bir grup Pegasus çalışanı, İslam aleminin en kutsal gecelerden olan Kadir Gecesi'nde alkol masasında "Kadir Gecesi özel" ifadeleriyle fotoğraf paylaşmış, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümüştü. Dini değerleri aşağıladığı için hakkında soruşturma açılan bir Pegasus çalışanının avukatı Kerem Donat, Ramazan ayının kendileriyle bir alakası olmadığını ve kendi yaşam tarzlarını alakadar etmediğini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Pegasus çalışanının avukatı Kadir Gecesi yapılan alkollü alemi savundu: Bizi alakadar etmez
Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi alkol masasından paylaştığı fotoğraf infiale neden oldu.

Bir grup Pegasus çalışanının bir araya gelerek alkol tükettikleri Kadir Gecesi'nde dini değerleri aşağılayan paylaşımda bulunması tepki çekmişti. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pegasus çalışanları hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı.

  • Pegasus tarafından etik-ahlak kuruluna sevk edildiği ve işten çıkarıldığı belirtilen çalışanın avukat Kerem Donat, konuya ilişkin Cumhuriyet'e açıklama yaptı.

"Bizim yaşam tarzımızı alakadar etmez"

Avukat, Türkiye'nin laik bir devlet olduğunu belirterek kendilerinde Ramazan diye bir tabirin olmadığını ifade etti.

Ramazan ayının toplumun yalnızca bir kesimini ilgilendiren bir takvime göre icra edildiğini söyleyen avukat, "Bizim yaşam tarzımızı alakadar edecek bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Şirin Payzın'dan Kadir gecesi yapılan saygısızlığa destek: Pegasus'a ateş püskürdü
GÜNDEM
Şirin Payzın'dan Kadir gecesi yapılan saygısızlığa destek: Pegasus'a ateş püskürdü

"Dini dogmalar, sahiplerini bağlar"

Pegasus çalışanının avukatının açıklamalarında şu cümlelere yer verildi: "Türkiye Cumhuriyeti’nin bir laik devlet olması sebebiyle Ramazan diye bir tabir bizde açıkçası olmadı, bu toplumun bir kesimini ilgilendiren başka bir takvime göre icra edilen bir ay. Bizi yaşam tarzımızı alakadar edecek, bununla ilgili baskı görmemize sebep olacak bir şey değil.

Ramazan ayı ile dalga geçen Pegasus çalışanlarına Alişan'dan tepki: Kimse dinime küfür edemez
HAYAT
Ramazan ayı ile dalga geçen Pegasus çalışanlarına Alişan'dan tepki: Kimse dinime küfür edemez

İçkili eğlence masasında Kadir Gecesi tebriği: İslam inancıyla alay ettiler
HAYAT
İçkili eğlence masasında Kadir Gecesi tebriği: İslam inancıyla alay ettiler
1453 detayı

1453 detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oda soruldu.
TOKİ ev ve iş yerlerini satışa çıkarıyor

TOKİ ev ve iş yerlerini
satışa çıkarıyor

Yüzde 25 peşinat, 120 ay vade.
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri ile Ukraynayı görüştü: Elimizden gelen desteği vermeye hazırız

Yunan adalarına akın

Yunan adalarına akın

​Feribot iskelelerinde uzun kuyruklar oluştu.

Patlamadan yeni görüntüler

Patlamadan yeni görüntüler

Üç kişi hayatını kaybetmiş, ortalık savaş alanına dönmüştü.

İMECE hazır: Türk gençliğinin kızıl elması olacak.

Türkiye'yi hedef alan belgelerin ardından ​Türk Hava Kuvvetleri tatbikattan çekildi.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İslami finansçı yetiştirecek
Gündem

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İslami finansçı yetiştirecek

Eğitim ve gençlikle ilgili pek çok önemli çalışmaya imza atan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, bu defa İslami finansla ilgili bir proje başlatıyor. Finans Genç projesinde, iki yıl boyunca eğitim gören üniversite öğrencileri İslami finans alanında yetiştirilerek uluslararası piyasalarda görev alacak.
Rusya: Ukrayna'nın 142 uçak ve 112 helikopterini vurduk
Dünya

Rusya: Ukrayna'nın 142 uçak ve 112 helikopterini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 142 uçak, 112 helikopter ve 2 bin 656 tank ve zırhlı aracı yok ettiklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun elektrik protestosuna tepki: Zihinsel olarak karanlıkta kalmış
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun elektrik protestosuna tepki: Zihinsel olarak karanlıkta kalmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası protestosunu eleştiren Erdoğan, "Bu zat zihinsel olarak karanlıkta kalmış durumda. Yanındaki kendi danışmanları da Bay Kemal’i ciddi manada aldatıyorlar. Çünkü kendisinin ufku yok. Bu ufuk karanlık. Onun için onu aydınlatmaya büyük ihtiyaç var" dedi. Altılı masanın savrulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kimi aday belirleyecek bizim sorunumuz değil. Cumhur İttifakı 2023’e doğru yürüyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca enflasyonla mücadele için yol haritasının belirlendiğini işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakamların mayıs ayından sonra gerilemeye başlayacağını söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.