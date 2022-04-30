Pegasus çalışanının avukatı Kadir Gecesi yapılan alkollü alemi savundu: Bizi alakadar etmez

Bir grup Pegasus çalışanının bir araya gelerek alkol tükettikleri Kadir Gecesi'nde dini değerleri aşağılayan paylaşımda bulunması tepki çekmişti. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pegasus çalışanları hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Pegasus tarafından etik-ahlak kuruluna sevk edildiği ve işten çıkarıldığı belirtilen çalışanın avukat Kerem Donat, konuya ilişkin Cumhuriyet'e açıklama yaptı.

"Bizim yaşam tarzımızı alakadar etmez"

Avukat, Türkiye'nin laik bir devlet olduğunu belirterek kendilerinde Ramazan diye bir tabirin olmadığını ifade etti.

Ramazan ayının toplumun yalnızca bir kesimini ilgilendiren bir takvime göre icra edildiğini söyleyen avukat, "Bizim yaşam tarzımızı alakadar edecek bir şey değil." ifadelerini kullandı.

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"Dini dogmalar, sahiplerini bağlar"

Pegasus çalışanının avukatının açıklamalarında şu cümlelere yer verildi: "Türkiye Cumhuriyeti’nin bir laik devlet olması sebebiyle Ramazan diye bir tabir bizde açıkçası olmadı, bu toplumun bir kesimini ilgilendiren başka bir takvime göre icra edilen bir ay. Bizi yaşam tarzımızı alakadar edecek, bununla ilgili baskı görmemize sebep olacak bir şey değil.

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