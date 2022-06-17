Gündem Kadir Gecesi İslam inancıyla alay eden içkili paylaşıma bir buçuk yıl hapis istemi
İSTANBUL

Kadir Gecesi İslam inancıyla alay eden içkili paylaşıma bir buçuk yıl hapis istemi

Kadir Gecesi'nde sosyal medya hesabından yaptığı içkili paylaşımda aşağılayıcı ifadeler kullanan O.T. hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararından örnek verilen iddianamede, 'Bu tür kışkırtıcı temsiller, demokratik toplumun bir unsuru da olması gereken hoşgörü ruhunun, kötü niyetli biçimde ihlali olarak görülebilir' şeklindeki değerlendirme vurgulandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Kadir Gecesi İslam inancıyla alay eden içkili paylaşıma bir buçuk yıl hapis istemi
Skandal paylaşım büyük tepki toplamıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli O.T. ile arkadaşlarının bir restoranda alkol aldıkları ve şüpheli O.T'nin arkadaşlarıyla birlikte çekildiği içkili fotoğrafı Kadir Gecesini aşağılayıcı yazı yazarak, sosyal medya hesabından 27 Nisan 2022'de paylaştığı anlatıldı.

İçkili eğlence masasında Kadir Gecesi tebriği: İslam inancıyla alay ettiler
HAYAT
İçkili eğlence masasında Kadir Gecesi tebriği: İslam inancıyla alay ettiler

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

İddianamede şüpheli O.T.'nin ifadesinde, arkadaşının doğum günü nedeniyle toplandıklarını, selfi çekip, sadece arkadaşlarının gördüğü sosyal medya hesabından paylaştığını söylediği belirtildi.

O.T'nin suçlamayı kabul etmeyerek, paylaşımının mizah amaçlı olduğu, kesinlikle İslam dinine, inananlara veya Kadir Gecesi'ne yönelik aşağılama, dalga geçme, küçük düşürme amacı taşımadığını ileri sürdü. Şüphelinin olayların bu aşamaya gelmesinden dolayı üzgün ve pişman olduğunu ifade ettiği de vurgulandı.

İddianamede soruşturmaya konu 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçunun maddi unsurunun, halkın bir kesiminin benimsediği inanç sistemine veya o dini inanışı temsil eden dine mensup kişilerce önemsenen değerlere yönelik, aşağılayıcı davranış ve beyanlarda bulunmasının olduğu vurgulandı.

  • Önemsenen değerlere örnek olarak da, Müslümanlar için oruç tutma, namaz kılma, kurban ibadeti gösterildi.

Pegasus çalışanının avukatı Kadir Gecesi yapılan alkollü alemi savundu: Bizi alakadar etmez
GÜNDEM
Pegasus çalışanının avukatı Kadir Gecesi yapılan alkollü alemi savundu: Bizi alakadar etmez


AİHM'İN GÖRÜŞÜNDEN DE ÖRNEK VERİLDİ

İddianamede AİHM'in, dinsel görüşler ve inançlar söz konusu olduğunda kamusal bir tartışmaya hiçbir katkısı olmayan, başkaları için ucuz saldırı olarak görülebilecek ifadelerden kaçınmak gerektiğine dair görüş bildirildiği hatırlatıldı.

AİHS'in 9'ncu maddesinde garanti altına alınan düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, inananların inançlarına saygı, dinen kutsal sayılan nesnelerin kışkırtıcı biçimde temsil edilmesi dolayısıyla, söz konusu suçun ihlal kabul edilebileceği öne sürüldü.

İddianamede Otto Preminger Enstitute'nün 20 Eylül 1994 tarihli Avusturya Kararı'ndaki "Bu tür kışkırtıcı temsiller, demokratik toplumun bir unsuru da olması gereken hoşgörü ruhunun kötü niyetli biçimde ihlali olarak görülebilir" şeklindeki değerlendirmesi de vurgulandı.

  • AİHM'in 13 Aralık 2005 tarihli Türkiye Davası'nda "Din ve inanç özgürlüğü söz konusu olduğunda başkalarına zarar verecek nitelikteki söylemlerden ve saygısızlık edecek davranışlardan kaçınılması gerekir" şeklindeki görüşü de hatırlatıldı.

Pegasus Kadir gecesi yapılan alkollü alemle ilgili açıklama yaptı
HAYAT
Pegasus Kadir gecesi yapılan alkollü alemle ilgili açıklama yaptı


TOPLUMUN BİRLİKTE YAŞAMA DUYGUSUNA ZARAR VERME NİTELİĞİNDE


İddianamenin değerlendirme kısmında ise şu ifadelere yer verildi:

"Kadir Gecesi'nin İslam dini ve İslam dinine inanlar için dini bir değerlendirme olduğu kuşkusuzdur. Şüphelinin İslam inancına mensup kişilerce kutsal kabul edilen Kadir Gecesi'nde yukarıda içeriği tarif edilen fotoğrafı 'Kadir Gecesi özel, Rabbim kabul etsin' yazısıyla paylaşmasının İslam dinince kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde olduğu, olayın oluş şekli ve içeriği birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin fiilinin toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme niteliğine haiz olduğu ve toplumsal barışı bozmaya elverişli bulunduğu değerlendirilmiştir."

'Uymayan herkes iptal ediliyor': Havra kelimesini kullandığı için Yahudilerden özür dileyen Nevşin Mengü İslam'a hakareti savundu
HAYAT
'Uymayan herkes iptal ediliyor': Havra kelimesini kullandığı için Yahudilerden özür dileyen Nevşin Mengü İslam'a hakareti savundu

BİR YIL 6 AYA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ


İddianamede bu kapsamda şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kamu davası açmaya yeter şüpheli oluşturur delil elde edildiği öne sürüldü. İddianamede şüpheli O.T.’nin "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri kamu barışını bozmaya elverişli şekilde aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıla 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Gecesi ile alay eden Pegasus çalışanları hakkında soruşturma başlattı
HAYAT
Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Gecesi ile alay eden Pegasus çalışanları hakkında soruşturma başlattı
Bu kiraz bardağa sığmıyor

Bu kiraz bardağa sığmıyor

'Lapseki devi' sofralara geliyor.
Görenleri şaşırtıyor

Görenleri şaşırtıyor

Dünyanın en uzun kulaklı keçisi.
Heyecanlandıran görüntü: ANKA- Şimşek entegrasyonu başarıyla yapıldı

"Bu yıl sonuna kadar üretim bandından indireceğiz."

Geçtiğimiz hafta 'Kasa boş' çıkışı yapan Faik Öztrak 'Hazinede 500 milyarı aşkın para var' deyip yine kendisiyle çelişti
Gündem

Geçtiğimiz hafta 'Kasa boş' çıkışı yapan Faik Öztrak 'Hazinede 500 milyarı aşkın para var' deyip yine kendisiyle çelişti

Geçtiğimiz günlerde ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulunarak "Kasada para kalmadı" ifadesini kullanan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün yaptığı açıklamada ise kasada 500 milyardan fazla para olduğunu söyledi. Kasadaki paraya ilişkin kafasının karışık olduğu gözlenen Öztrak, günlerdir asgari ücrete ilişkin çalışmaların yapıldığını açıklayan hükümete 'Asgari ücrete zam yapılmalı' çağrısında bulundu.
Düşmanın olası bir tehdidine karşı ABD ordusunun projesi: Denizaltı canlıları dinlenecek
Dünya

Düşmanın olası bir tehdidine karşı ABD ordusunun projesi: Denizaltı canlıları dinlenecek

ABD askeri araştırma ajansı DARPA'da proje yöneticisi olan Lori Adornato, denizaltıları sonar darbeler ile patlatmaktan ziyade doğal sese daha fazla dikkat ederek tespit edebilecekleri yeni bir proje geliştirdi. Adornato'nun "Kalıcı Suda Yaşayan Sensörler" projesine göre su altı tehditlerini tespit etmenin bir yolu olarak deniz hayvanları gizlice dinlenecek ve olası bir tehdide karşı harekete geçilecek.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir bedava elektrik vaadi daha: Tüm çiftçilere ücretsiz vereceğiz
Gündem

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir bedava elektrik vaadi daha: Tüm çiftçilere ücretsiz vereceğiz

Bir dizi temas için İzmir’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ödemiş'te çiftçilerle buluştu. Yerel seçimler öncesinde 'her çiftçiye bedava traktör' vaadinde bulunan ancak sözünde durmayan Kılıçdaroğlu, yeni vaadini ilan etti. Çiftçiye yeniden söz veren CHP lideri, "Güneş enerjisiyle elektrik üreteceğiz, Çiftçi elektriği ücretsiz kullanacak" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.