Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Pegasus Kadir gecesi yapılan alkollü alemle ilgili açıklama yaptı
AKTÜEL

Pegasus Kadir gecesi yapılan alkollü alemle ilgili açıklama yaptı

Ramazan ayının en özel gecesi olan Kadir Gecesi'nin kutsal oluşu, Pegasus çalışanlarını rahatsız etti. Bir grup çalışan içkili masa ve kadehleri Müslümanların inançlarını hiçe sayarak, saygısız ifadelerle sosyal medyada paylaştı. Paylaşımda alkollü masa "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" ifadeleri yer aldı. Skandal sözler sonrası Pegasus çalışanlarına tepkiler çığ gibi yağdı. Tüm bu yaşananlar sonrası Pagasus Hava Yolları'ndan önemli bir açıklama geldi. Pegasus, alkol masasında Kadir gecesiyle dalga geçen çalışanlarıyla ilgili kararı etik-ahlak kurulunun vereceğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Pegasus Kadir gecesi yapılan alkollü alemle ilgili açıklama yaptı
Tepki çeken paylaşımın ardından Pegasus açıklama yaptı.

Türkiye'de tüm Müslümanlar Kadir gecesini ibadet ile geçirirken Pegasus çalışanları alkol masasında Kadir gecesiyle dalga geçti. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşıma tepkiler çığ gibiydi.

Pegasus, saatler sonra konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, çalışanlarla ilgili gerekli kararın etik-ahlak kurulu tarafından verileceğini belirtildi.

Bu açıklama, olayın üzerinin kapatılmaya çalışıldığı olarak yorumlandı.

İşte Pegasus'tan yapılan açıklama;

"27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz.

Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur. Pegasus Hava Yolları olarak; ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlerle atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır."

İçkili eğlence masasında Kadir Gecesi tebriği: İslam inancıyla alay ettiler
HAYAT
İçkili eğlence masasında Kadir Gecesi tebriği: İslam inancıyla alay ettiler
Ölü sayısı 200ü geçti

Ölü sayısı 200'ü geçti

​Sudan'da iki kabile birbirine girdi.
Paralar bugün hesaplarda

Paralar bugün hesaplarda

​Ödeme tutarları 2 bin 168 TL ile 8 bin 233 TL arasında değişiyor.
Umre ziyareti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret için Suudi Arabistan'a gitmişti.

​PKK/PYD'ye her türlü desteği veren ABD şimdi de örgüte eleman topluyor.

​66 kişinin öldüğü kazaya ilişkin çarpıcı iddia.

​Pegasus Kadir gecesi yapılan alkollü alemle ilgili açıklama yaptı.

Saldırının<br>zamanlaması manidar

Saldırının
zamanlaması manidar

​Kiev'i BM Genel Sekreteri'nin ziyareti sırasında vurdu.

Kuaförünün içerisine gizli geçit kurulmuş.
İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

B​ursa Büyükşehir Belediyesi birlik beraberlik örneği sergiledi.

​Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: O sözlerin muhatabı kim?

​İngiltere Rusya'dan sonra Çin'i hedef aldı.

​HDP ile ittifakın diyeti.

​ABD-Rusya tutuklu takasının detayları ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.