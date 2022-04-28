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Hayat Pegasus çalışanları Kadir Gecesi İslam inancıyla alay etti İçkili eğlence ile Müslümanları hedef aldılar
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Pegasus çalışanları Kadir Gecesi İslam inancıyla alay etti: İçkili eğlence ile Müslümanları hedef aldılar

İslam aleminin en kutsal gecesi ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi dün tüm Müslüman alemi tarafından coşkuyla kutlandı. Camiler ve mescitler ibadet etmek isteyen milyonlarca kişiyle dolup taştı. Kadir Gecesi'nin kutsal oluşu, bazı Pegasus çalışanlarını rahatsız etti. Bir grup Pegasus çalışanı içkili masada kadeh tokuştururken, o anları Kadir Gecesi'ne hakaret ederek sosyal medyada paylaştı. Paylaşımda alkollü masa "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" ifadeleri yer aldı. Paylaşımın sosyal medyada yayılması üzerine Pegasus çalışanlarına tepki çığ gibi büyüdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pegasus çalışanları Kadir Gecesi İslam inancıyla alay etti: ​İçkili eğlence ile Müslümanları hedef aldılar
Pegasus çalışanlarından İslam inancına büyük saygısızlık.

Türkiye dün Kadir Gecesi'nin coşkusuyla cami ve mescitlere akın etti. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde Müslümanlar günahlarının affı için ibadetlerine büyük bir özen gösterirken, Pegasus çalışanlarından dine saygısı olan herkesi çileden çıkaran bir paylaşım geldi.

ALKOLLÜ MASA SKANDAL SÖZLERLE PAYLAŞILDI

Pegasus çalışanlarından oluşan bir grup insan, sosyal medya hesaplarından içkili bir masa paylaşarak "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" ifadelerini kullanarak bir fotoğraf paylaştı. İslam inancının kutsal kabul ettiği bu özel geceye yapılan saygısızlık, görenleri çileden çıkardı.

Sosyal medya kullanıcıları, bu terbiyesizliğin cezalandırılması gerektiğini savunarak, paylaşım ve paylaşımda yer alan sözlerin açıkça İslam'a ve Müslümanların inancına saldırı olarak gördü.

"MESELE HAYAT TARZINA MÜDAHALE DEĞİL İNANCA SAYGISIZLIĞI ELEŞTİRMEK"

Bazı sosyal medya kullanıcıları yapılan eleştirilerden yola çıkarak, Pegasus çalışanlarının paylaşımına yapılan eleştirileri "hayat tarzına müdahale olmadığını" ifade edip, inanca karşı yapılan açık saldırıya verilen haklı bir tepki olduğu konusunda birleşti.

KAMUOYU YAKIN TAKİPÇİSİ: PEGASUS ÇALIŞANLARINA ŞİRKET TARAFINDAN BİR YAPTIRIM UYGULANACAK MI?

Kısa süredede sosyal medyanın birinci sırasına oturan Pegasus çalışanlarına, yaptıkları skandal paylaşımlarından dolayı şirket tarafından bir yaptırım uygulanacak mı?

Kadir Gecesi Ayasofya Camii.
Kadir Gecesi Ayasofya Camii.

İstanbullular Kadir Gecesi'nde Ayasofya-i Kebir Camii'ne akın etti
OYNAT 00:59
İstanbullular Kadir Gecesi'nde Ayasofya-i Kebir Camii'ne akın etti
İstanbul'da Kadir Gecesi namaz ve dualarla camilerde idrak ediliyor. Kentte, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Çamlıca camileri başta olmak üzere tüm camilere akın eden vatandaşlar, bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için saf tuttu. Akşam namazını camilerde cemaatle kılanlar, yatsı namazını da camilerde ve çevrelerinde beklediler. Yatsı namazının eda edilmesinden sonra teravih namazına geçildi. Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından çok sayıda vatandaşın aileleriyle camilere geldiği görüldü.


Binlerce Müslüman Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa'ya akın etti
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Binlerce Müslüman Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa'ya akın etti
Kudüs'te binlerce Müslüman, Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Kadir Gecesi'ni Aksa'da geçirmek isteyen aileler, burada yer sofraları kurarak oruçlarını açtı.


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