Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Gecesi ile alay eden Pegasus çalışanları hakkında soruşturma başlattı Ramazan ayının en özel gecesi olan Kadir Gecesi'nde bir grup Pegasus çalışanının sosyal medyada rakı sofrasında attığı fotoğraflar büyük tepki gördü. Konuyla ilgili harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı skandal paylaşımı yapan Pegasus çalışanları hakkında soruşturma başlattı.

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