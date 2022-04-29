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Hayat Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Gecesi ile alay eden Pegasus çalışanları hakkında soruşturma başlattı
AKTÜEL

Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Gecesi ile alay eden Pegasus çalışanları hakkında soruşturma başlattı

Ramazan ayının en özel gecesi olan Kadir Gecesi'nde bir grup Pegasus çalışanının sosyal medyada rakı sofrasında attığı fotoğraflar büyük tepki gördü. Konuyla ilgili harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı skandal paylaşımı yapan Pegasus çalışanları hakkında soruşturma başlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi alkol sofrasındaki görüntüleri tepki çekmişti: Soruşturma başlatıldı SON DAKİKA
Pegasus çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı.

Ramazan ayının en özel gecesi olan Kadir Gecesi'nde Pegasus çalışanlarının yaptığı sosyal medya paylaşımı ülkenin gündemine oturdu.

Paylaşımda alkollü masa "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" ifadeleri yer aldı. Bir grup çalışanın içkili masa ve kadehleri fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşması büyük tepki gördü.

SKANDAL PAYLAŞIMA SORUŞTURMA

  • İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili harekete geçti. Savcılık, Pegasus çalışanları hakkında Kadir Gecesi'nde Pendik ilçesinde yapmış oldukları paylaşım nedeniyle 28 Nisan günü 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce tahkikat yürütüldüğü öğrenildi.

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