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Hayat Uymayan herkes iptal ediliyor Havra kelimesini kullandığı için Yahudilerden özür dileyen Nevşin Mengü İslama hakareti savundu
AKTÜEL

'Uymayan herkes iptal ediliyor': Havra kelimesini kullandığı için Yahudilerden özür dileyen Nevşin Mengü İslam'a hakareti savundu

Türkiye'de tüm Müslümanlar Kadir gecesini ibadet ile geçirirken Pegasus çalışanları alkol masasında Kadir gecesiyle dalga geçti. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşıma tepkiler çığ gibi büyürken Pegasus bir açıklama yaparak kararı etik ahlak kurulunun vereceğini açıkladı. Yapılan bu açıklamanın ardından Nevşin Mengü'den iki yüzlü açıklama gecikmedi. ’Havra’ kelimesini kullandığı için Yahudilerin tepkisi sonrası özürler dileyen Mengü, İslam’a hakaret eden Pegasus çalışanlarına destek verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uymayan herkes iptal ediliyor: Havra kelimesini kullandığı için Yahudilerden özür dileyen Nevşin Mengü İslama hakareti savundu
Arşiv - Nevşin Mengü Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi yaptığı saygısızlığa destek verdi.

Ramazan ayının en özel gecesi olan Kadir Gecesi'nin kutsal oluşu, Pegasus çalışanlarını rahatsız etti. Bir grup çalışan içkili masa ve kadehleri Müslümanların inançlarını hiçe sayarak, saygısız ifadelerle sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları, bu terbiyesizliğin cezalandırılması gerektiğini savunarak, paylaşım ve paylaşımda yer alan sözlerin açıkça İslam'a ve Müslümanların inancına saldırı olarak gördü.

PEGASUS AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Pegasus şu açıklamayı yaptı:

"27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz.

Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur. Pegasus Hava Yolları olarak; ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlerle atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır."

PEGASUS ÇALIŞANLARINI SAVUNDU

Yaşanan bu olaylar Nevşin Mengü'yü rahatsız etti.

'Havra’ kelimesini kullandığı için Yahudilerin tepkisi sonrası özürler dileyen Mengü, İslam’a hakaret eden Pegasus çalışanlarını savundu.

  • Nevşin Mengü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye 2000lerin başından bu yana ağır bir “iptal kültürü”nün içinde yaşıyor. Siyasal islamcıların çizdiği “özgürlük” çerçevesine uymayan herkes “iptal” ediliyor. Pegasus çalışanının özel hesabında yaptığı paylaşım sonrası kovulması bunun uzantısı" ifadelerini kullandı.

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