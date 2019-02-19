Gündem Kafasına silah dayadılar
POLİTİKA

Kafasına silah dayadılar

Gaziantep’teki İyi Parti-CHP ittifakında belediye meclis üyeleri belirlenirken paylaşım savaşı çıktı. M.K ve D.K isimli 2 kişi bir eve çağrılan CHP İl Başkanı Melih Meriç’in başına silah dayadı. Geçen ay il başkanlığına getirilen Meriç, bu tehdidin ardından yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa etti.

Talha Menteş Yeni Şafak
Melih Meriç
Melih Meriç

CHP-İYİ Parti (İP) ittifakı Gaziantep'te dikiş tutmadı. Gaziantep'in İP’e bırakılmasına itiraz eden CHP İl Başkanı Hayri Sucu ve ekibi, “parti iç tüzüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle” 5 Ocak'ta görevden alınmıştı. Karışıklıklar bununla da kalmadı. Her iki partiden de ardı ardına gelen istifalarla ittifak iyice çatırdadı. Meclis üyeliği paylaşımı yüzünden başına silah dayandığı iddia edilen CHP İl Başkanı Melih Meriç, dün yönetim kuruluyla birlikte toplu halde istifa etti.

İYİ PARTİ KARIŞTI

CHP ile ittifak sürecini iyi yönetemediği gerekçesiyle hedef olan İP İl Başkanı Mehmet Serkan Karakuş ve Şahinbey İlçe Başkanı Halil İbrahim Kaya'nın istifaları Genel Merkez'den döndü. İP Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gaziantep il başkanımız Sayın Mehmet Serkan Karakuş istifa beyanında bulunmuşsa da, istifası genel merkezimizce kabul edilmemiştir. Görevine devamı uygun görülmüştür” ifadelerine yer verdi.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ

  • Meclis üyeliklerinin belirlenmesinde de gerilim yaşandı. İP'e ayrılan kontenjan nedeniyle meclis üyeliği sınırlanan CHP’de fırtınalar koptu. Önceki gün N.G. isimli bir şahsın evine çağırılan CHP İl Başkanı Melih Meriç’in başına M.K. ve D.K. isimli iki kişi tarafından silah dayandığı iddia edildi. Ölümle tehdit edilen Meriç’in meclis üyeliği listelerini değiştirmeye zorlandığı öğrenildi. Yeni Şafak'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen CHP'li yöneticiler, tüm iddiaları doğruladı.

İL BİNASINI BASTILAR

CHP içindeki gerilim, listelerin teslim edilmesine bir gün kala dün de sürdü. Bir grup kalabalığın CHP il binasını basarak olay çıkarmasının ardından arka arkaya istifalar yaşandı. Aday belirleme sürecinde sıkıntılar yaşandığını kabul eden CHP İl Başkanı Meriç, Yönetim Kurulu ile istifa ettiğini açıkladı. Partililerin doğruladığı gibi silahla tehdit edilmediğini iddia eden Meriç, şunları söyledi: “Listelerin belirlenme sürecinde il yönetimimiz, parti tabanı ile farklı düşünce ekseninde olduğunu görmüştür. Parti tabanının, yapmayı planladığımız dönüşüme uzak olduğunu fark ettik. Bunun üzerine yönetimden çekildik.”

REKLAM

Gaziantep’e heyet gidiyor

  • Gaziantep’te CHP’nin Şahinbey Belediye Başkan Adayı Sezgin Sönmez de adaylıktan çekildi. Çalışma arkadaşları ve örgütten enerji alamadığını, enerji düşüklüğü gördüğünü açıklayan Sönmez, bu nedenle adaylıktan çekildiğini bildirdi. CHP Genel Merkezi’nin bu gelişmeleri incelemek üzere Gaziantep’e genel başkan yardımcısı gönderdiği öğrenildi.

Yeni kriz kapıda
GÜNDEM
Yeni kriz kapıda
/**/
TBMM'ye veda etti

TBMM'ye veda etti

AK Parti'nin İstanbul adayı Yıldırım, istifasını verdi.
Bunun adı soygundur

Bunun adı soygundur

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'da konuştu.
İdlib'de çifte saldırı

İdlib'de çifte saldırı

Bombalı saldırılarda 15 kişi öldü, 79 yaralı var.
Hatasını kabul etmedi!

Hatasını kabul etmedi!

Başakşehir maçında hakemlik adına utanç anları.

İttifak genişliyor

İttifak genişliyor

Bazı illerde adayların geri çekilmesi gündemde.
Terör koridorunu yıkacağız

Terör koridorunu yıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye operasyonu için net konuştu.
Çürüyen ağacaziyaretçi akını

Çürüyen ağacaziyaretçi akını

​110 yıllık kavak ağacının içini görmeye geliyorlar.

Benzine zam geldi

Benzine zam geldi

Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
İstifa etmeyincegörevden alındı

İstifa etmeyincegörevden alındı

​Kulüp yönetimi tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı.
Binlerce Suriyeli ülkesine döndü

Binlerce Suriyeli ülkesine döndü

​Bakan Soylu, güncel rakamları kamuoyuyla paylaştı.
Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Devlet desteğiyle başladı, şimdi binler tavuğu var.
Manisa'da uçak düştü iddiası

Manisa'da uçak düştü iddiası

Bölgedeki ihbarın asılsız olduğu açıklandı.
Mescid-i Aksa'dagerginlik

Mescid-i Aksa'dagerginlik

İşgalci İsrail, kapıların yeniden açıldığını duyurdu.
Rögar kapağında sanat

Rögar kapağında sanat

​Bu sokaklardan geçenler yere daha dikkatli bakıyor.
Bayrağı dailk sırada

Bayrağı dailk sırada

​Milli tekvandocunun 'bayrak' hassasiyeti gururlandırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.