Kağıthane'de korku dolu anlar: İki çocuğun içinde oynadığı otomobil apartman boşluğuna düştü

Kaza, Hamidiye Mahallesi Şafak Sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 3 ve 5 yaşlarında 2 çocuk babalarının park halindeki otomobilin içinde oynamaya başladı. İddialara göre çocuklar otomobilin el frenini indirince otomobil hareket etti. Apartmanın demir korkuluklarına çarpan otomobil 5 metre yükseklikten, içerisinde iki çocuk ile beraber apartmanın boşluğuna düştü.

"Araç içerisindeki çocuklar el frenini indirince araç direkt buraya giriyor. Araba yan düşmüş, Allah'tan çocuklara bir şey olmamış. Çocukları ablam ve aşağıdaki komşu çıkarttı. Arabanın düştüğü yerdeki daire sahipleri de 10 dakika önce kahve içip içeriye girmişler. Allah'tan orada yoklarmış. Orda olsalar araba direkt onların üzerine düşecekmiş"

"Araç içerisindeki çocuklar el frenini indirince araç direkt buraya giriyor. Araba yan düşmüş, Allah'tan çocuklara bir şey olmamış. Çocukları ablam ve aşağıdaki komşu çıkarttı. Arabanın düştüğü yerdeki daire sahipleri de 10 dakika önce kahve içip içeriye girmişler. Allah'tan orada yoklarmış. Orda olsalar araba direkt onların üzerine düşecekmiş"

Çocukları otomobilin içerisinde çıkartan Selda Durmuş, "Öyle bir ses geldi ki dedim, ya bina yıkılıyor ya da kaza oluyor. Araba düştü, çocuğun sesi geldi, 'Baba' diye ses geldi. Canlı canlı arabanın düştüğünü gördüm. 'Abla araba düştü, çocuk var dedim içerisinde'. Arabanın düştüğü yere indik, Arabanın ön camından çıkarttık. 2 çocuğu da çıkarttık" dedi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.