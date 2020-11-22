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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş haberleri: Sevgilisini rahatsız eden kişiyi ayaklarından vurdu

Sevgilisini rahatsız eden kişiyi ayaklarından vurdu

Kahramanmaraş'ta Osman D. (44), kız arkadaşını rahatsız ettiği iddiasıyla Sıddık Ş.'yi (40) tabancayla ayaklarından vurarak yaraladı.

Haber Merkezi DHA
Tabancayla ayaklarından vurulan Sıddık Ş., ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Tabancayla ayaklarından vurulan Sıddık Ş., ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta Osman D., sokakta karşılaştığı Sıddık Ş.'ye sevgilisini rahatsız etmemesini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Osman D. yanındaki tabancayla Sıddık Ş.'nin ayaklarına ateş edip kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sıddık Ş., ambulansla hastaneye götürüldü. Osman D. ise kısa sürede olayda kullandığı tabancayla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin, Sıddık Ş.'nin sevgilisini rahatsız ettiği, bundan dolayı ayaklarına ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

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