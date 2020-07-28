Yılan kurbanlık boğayı telef etti: Popülasyon her geçen gün artıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki aynı zamanda Ayasofya Camimizin açılışıyla da örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde" dedi.