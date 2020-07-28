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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş haberleri: Yılan kurbanlık boğayı telef etti

Yılan kurbanlık boğayı telef etti: Popülasyon her geçen gün artıyor

Kahramanmaraş’ta besi ahırına giren yılan, Cuma Horasan'a 700 kilogram ağırlığındaki kurbanlık boğayı sokup zehirleyerek telef etti. Horasan, bölgede yaşayan yılan popülasyonunun her geçen gün arttığını, önlem alınması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Telef olan kurbanlık boğa iş makineleriyle kazılan derin çukura gömüldü.
Telef olan kurbanlık boğa iş makineleriyle kazılan derin çukura gömüldü.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Kurucuova Mahallesi’nde Cuma Horasan’a ait besi ahırında sabah kontrolü sırasında bir hayvanın yerden kalkmadığını fark eden çalışanlar, durumu veteriner hekime bildirdi.

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Telef olan kurbanlık boğa iş makineleriyle kazılan derin çukura gömüldü.

Boğa yılan tarafından sokularak zehirlendi

Yapılan kontrolde öldüğü anlaşılan boğanın neden telef olduğu tespit edilemedi. Besi ahırının güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde kurbanlık boğanın bir yılan tarafından sokularak zehirlendiği belirlendi.

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Telef olan kurbanlık boğa iş makineleriyle kazılan derin çukura gömüldü.

Cuma Horasan, besi ahırına giren yılanın kurbanlık hayvanlara saldırdığı belirterek, bölgede yaşayan yılan popülasyonunun her geçen gün arttığını, önlem alınması gerektiğini söyledi.

Telef olan kurbanlık boğa iş makineleriyle kazılan derin çukura gömüldü.

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