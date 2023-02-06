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Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem: Dört ilde daha yıkılan binalar var

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük deprem sonrası Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adıyaman, Malatya, Hatay ve Diyarbarkır'da yıkılan binaların da olduğu belirtiliyor.

05:13 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.


Büyük deprem sonrası Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adıyaman, Malatya, Hatay ve Diyarbarkır'da yıkılan binaların da olduğu belirtiliyor.
DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 8 katlı bina yıkıldı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Yenişehir ilçesinde 8 katlı bina çöktü. Binada arama kurtama çalışmaları sürüyor.


BİNGÖL
Meydana gelen deprem birçok çevre ilde olduğu gibi Bingöl’de de hissedildi. Deprem sonrası Bingöllü vatandaşlar sokağa döküldü.
Vatandaşlar, deprem nedeniyle çok korktuklarını belirtti.

Ayrıca deprem sonrası açıklama yapan Vali Kadir Ekinci, kent genelinde ciddi bir ihbar almadıklarını, sadece bir iki binada çatlak olduğunu söyledi.


MALATYA

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası Malatya’da çok sayıda bina çöktü. Enkazda çok sayıda vatandaşın olduğu öğrenildi.


Ayrıntılar geliyor..

#Kahramanmaraş
#Pazarcık
#Adıyaman, Malatya, Hatay
#Diyarbarkır
#Deprem
23 dakika önce
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Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem: Dört ilde daha yıkılan binalar var
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kahramanmaraş Pazarcık'taki 7,4 büyüklüğünde bazı binalar yıkıldı: Enkazda arama çalışmaları başladı
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