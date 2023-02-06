Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem: Dört ilde daha yıkılan binalar var

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Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 8 katlı bina yıkıldı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yenişehir ilçesinde 8 katlı bina çöktü. Binada arama kurtama çalışmaları sürüyor.
Ayrıca deprem sonrası açıklama yapan Vali Kadir Ekinci, kent genelinde ciddi bir ihbar almadıklarını, sadece bir iki binada çatlak olduğunu söyledi.
Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası Malatya’da çok sayıda bina çöktü. Enkazda çok sayıda vatandaşın olduğu öğrenildi.
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