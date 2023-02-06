Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.





Büyük deprem sonrası Kahramanmaraş'ın yanı sıra Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Adana, Şanlıurfa Malatya, Hatay ve Diyarbarkır'da yıkılan binaların da olduğu belirtiliyor.





DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 8 katlı bina yıkıldı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.





Yenişehir ilçesinde 8 katlı bina çöktü. Binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.





Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bina çöktü. Çöken binada kalanların olduğu bildirilirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.





Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 489. Sokak'ta depremin ardından bina çöktü. Binada enkaz altında kalanların olduğu bildirilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.





BİNGÖL





Meydana gelen deprem birçok çevre ilde olduğu gibi Bingöl’de de hissedildi. Deprem sonrası Bingöllü vatandaşlar sokağa döküldü. Vatandaşlar, deprem nedeniyle çok korktuklarını belirtti.





Ayrıca deprem sonrası açıklama yapan Vali Kadir Ekinci, kent genelinde ciddi bir ihbar almadıklarını, sadece bir iki binada çatlak olduğunu söyledi.





MALATYA

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremde Malatya’da da çok sayıda bina çöktü. Enkazda kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Yaşanan deprem sonrası kent merkezinin değişik bölgelerinde çok sayıda bina çöktü. AFAD ve itfaiye ekipleri enkazda kalanları kurtarmak için çalışma başlatırken, ekiplerin yetersiz kaldığı yerlerde vatandaşlar kendi imkanları ile yaralıları kurtarmak için mücadele ediyor.

Şu ana kadar enkazlardan çok sayıda yaralı vatandaşta kurtarılırken, evlerine giremeyen Malatyalılar da geceyi dışarıda geçiriyor.





Malatya Valisi Hulusi Şahin: "İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."





ŞANLIURFA





Şanlıurfa Büyükşehir Valisi: 16 binanın yıkıldı ve şimdiye kadar 17 can kaybı ve 30 yaralımız var.





OSMANİYE





Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.





SİVAS





Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin etkileri Sivas’ta hissedildi. Sivas’ta depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıkarken şehir merkezi Atatürk caddesi üzerinde bulunan bir binada çatlaklar oluştu.





Bina emniyet güçleri tarafından tahliye edildi. Öte yandan Sivas’ın Gürün ilçesi Şuçatı köyünde kerpiç bir binada hasar oluştu. Kriz merkezi, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında toplandı.

HATAY Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde Hatay’da da bazı yapılar yıkıldı, çok sayıda bina da hasar gördü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat: 04.17 sıralarında Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bir çok ilden hissedildi. Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye’den de kuvvetli hissedilen deprem nedeniyle panik yaşandı.

Deprem nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde bazı yapıların yıkıldığı, bir çoğunun da hasar gördüğü bildirildi. Dörtyol ilçesinde 5 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisine ulaşılırken Payas, Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde de evlerin zarar gördüğü ve çökmeler meydana geldiği kaydedildi. Vatandaşların ve tüm ekiplerin seferber edildiği bölgelerde arama - kurtarma çalışması başlatıldı.

Panik yaşayan halk, benzin istasyonlarında kuyruk oluşturdu.



