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Kapıkule'de kaçak ürünler taşıyan tırın sürücüsü gözaltına alındı

Kapıkule'de kaçak ürünler taşıyan tırın sürücüsü gözaltına alındı

10:447/05/2025, Çarşamba
AA
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Kapıkule'de denetim...
Kapıkule'de denetim...

Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, kaçak malzeme yüklü bir tır ele geçirilirken, aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, kaçak ürünler taşıyan tırın sürücüsü gözaltına alındı.



Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollerde, yasal yükün içerisine gizlenmiş, herhangi bir faturaya dayanmayan, ticari miktar ve mahiyet arz eden 1438 elektronik sigara, 10 bin 500 elektronik sigara ateşleyicisi ile 28 bin 654 ilaç cinsi ürün ele geçirildi.



#Edirne
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