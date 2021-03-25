Gündem Kaput üstünde metrelerce sürükledi Şeker hastasıyım içim geçmiş dedi
İSTANBUL

Kaput üstünde metrelerce sürükledi: 'Şeker hastasıyım içim geçmiş' dedi

Ümraniye’de evinden çıkarak markete giden adama, yolun karşısına geçeceği esnada otomobil çarptı. Kaputun üstüne düşen adam birkaç metre gittikten sonra sonra yere savrularak yaralandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansırken, sürücünün ilk ifadesinde şeker hastası olduğunu ve içinin geçtiğini söylediği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Kaput üstünde metrelerce sürükledi: Şeker hastasıyım içim geçmiş dedi
Markete giden kişiye, yolun karşısına geçeceği esnada otomobil çarptı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Ümraniye’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde evinden çıkan 45 yaşındaki Gökhan Tekin, markete gitmek üzere yola koyuldu. Tekin’e yolun karşısına geçeceği esnada sürücünün kullandığı 10 ACT 041 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin kaputuna çıkan Tekin, birkaç metre üstünde gittikten sonra yere savrularak yaralandı.

İHA

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İHA

Kaputun üstünde metrelerce gidip savruldu

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Tekin’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı adamın durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise inceleme yaptı. Çalışmaların ardından tutanak tutan polis ekipleri, sürücüyü ifadesi almak üzere emniyete götürdü.

Sürücünün ilk ifadesinde şeker hastası olduğunu ve içinin geçtiğini söylediği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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