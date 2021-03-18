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İZMİR

İzmir haberleri: İki araca çarptı yaralıları olay yerinde bırakıp kaçtı!

İki araca çarptı yaralıları olay yerinde bırakıp kaçtı!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kontrolünden çıkan araç, park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada araçta bulunan anne ve oğlu ile yaya olarak bölgeden geçen bir polis memuru yaralandı. Kazaya yol açan araç sürücüsü ise yaralıları terk ederek olay yerinden kaçtı.

Haber Merkezi DHA
Kazada araçta bulunan anne ve oğlu ile park halindeki otomobillerden birinin savrularak çarptığı polis memuru yaralandı.
Kazada araçta bulunan anne ve oğlu ile park halindeki otomobillerden birinin savrularak çarptığı polis memuru yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Yalı Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 ACN 587 plakalı hafif ticari araç, caddede park halindeki 35 ASA 094 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, daha sonra tramvay hattının koruma bariyerlerine çarparak durabildi. Hafif ticari aracın çarptığı 35 ASA 094 plakalı otomobil ise önce önünde bulunan 34 ZB 7331 plakalı otomobile, daha sonra kaldırımda duran ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru S.D.'ye çarptı.

Kontrolden çıkan araç, park halindeki iki otomobile, ardından tramvay hattının koruma bariyerlerine çarparak durabildi.

'KAZANIN ARDINDAN ARAÇTAKİ YARALILARI BIRAKIP KAÇTI'

Zincirleme kazaye neden olan hafif ticari araç sürücüsü, birlikte seyahat ettiği Şehnaz B. ve oğlu Mert B.'yi bırakarak kaçtı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ayağı kırıldığı öğrenilen polis memuru S.D. ile hafif ticari araçta yaralanan Mert B. ve annesi olduğu öğrenilen Şehnaz B. ambulansa alınarak Çiğli Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, olay yerinden kaçan hafif ticari araç sürücüsünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kontrolden çıkan araç, park halindeki iki otomobile, ardından tramvay hattının koruma bariyerlerine çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşlar ise hafif ticari araç sürücüsünün eşi ve çocuğunu bırakıp kaçtığını iddia ederken, bazı görgü şahitleri ise sürücünün 20'li yaşlarda genç biri olduğunu ileri sürdü.

'BİZ ARKASINDAN BAĞIRDIK AMA DURMADI'

Kazanın meydana geldiği cadde üzerindeki bir iş yerinde çalışan Eren Akgül, "Biz içerideydik bir anda ses duyduk ve buraya geldik. Abi geldi 2 tane park halindeki araba yol boşken bir anda arkadaki arabaya vurdu o da öndekine vurdu. Arabası ters döndü, indi ve kaçmaya başladı. Biz arkasından bağırdık ama durmadı. Yerde herhalde eşi yatıyordu, burada bir polis abimiz yattı. Adam karısını bırakıp kaçtı bir anda gitti. 'Dur dedik' arkasından bir abimiz koştu 'dur dedik' durmadı. Seslendik 'telefonla konuşacağım' dedi. Arabada olanları tanımıyormuş gibi yaptı." dedi.

Kontrolden çıkan araç, park halindeki iki otomobile, ardından tramvay hattının koruma bariyerlerine çarparak durabildi.

'KENDİ ARACINDA 2 YARALI VAR ONLARI BIRAKIP KAÇTI'

Başka bir görgü tanığı Nejat Akay da "Oğlum arabanın içindeydi biz dükkanın içindeydik. Oğlum beni almaya geldi, araçta duruyorduk 1 dakika olmadı geldiler o aracı ordan ileriye kadar sürükledi. Yolda bomboştu, son sürat geldi vurdu. Orada bir arkadaşın ayağına çarptı. Ayağı kırıldı herhalde o da polis memuruymuş evine tatlı alıyormuş. Ben araca koştum, bir bayan baygınlık geçiriyordu şokdaydı. Oradaki araç sürücüsü hemen indiği gibi kaçtı. Ben arkasından gittim 'gel buraya' dedim, 'telefonla konuşuyorum' dedi, demeye kalmadı kaçtı gitti. 20 yaşlarında genç biriydi. Çok hızlı geliyordu. Kendi aracında 2 yaralı var, onları bırakıp kaçtı. Park halinde, duran araca vuruyor." diye konuştu.

'POLİS MEMURU ARKADAŞIN AYAĞI ÇOK KÖTÜYDÜ'

Kazanın meydana geldiği yerdeki bir iş yerinin işletmecisi olduğu öğrenilen Erkan Koç ise, "Araçlardan 2'si boş. Vuran araçta 3 kişi var, sürücü kaçıyor araçtaki 2 kişi yaralı durumları da ağır gördüğüm kadarıyla. Yaya olan polis memuru arkadaşın ayağı çok kötüydü. Bu şekilde 3 tane yaralı vardı." dedi.

Polis aracına çarpıp kaçmaya devam eden sürücüye ceza yağdı
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Dün saat 22.30 sıralarında Smyrna Meydanı'nda denetleme yapan polis ekipleri, içerisinde T.Ç. ve K.K.'nın bulunduğu 34 CVP 149 plakalı otomobili şüphe üzerine durdumak istedi.
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Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü T.Ç., kaçmaya başladı. Polis ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı.
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Şoför T.Ç., kaçış sırasında durdurmak için önünde set oluşturan polis aracına çarptıktan sonra kaçmaya devam etti.
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Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, şüpheliler kısa sürede yakaladı.
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Alkollü olduğu gerekçesiyle kaçtığını söyleyen sürücü ve yolcu konumundaki diğer şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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Trafik ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde, sürücü T.Ç.'nin 1.47 promil alkollü olduğu belirlendi.
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Sürücü T.Ç.'ye alkollü araç kullanmanın yanı sıra dur ihtarına uymama, kırmızı ışık ihlali, tehlikeli araç kullanma, ardı ardına şerit değiştirme, ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme suçlarında idari para cezası kesil, ehliyetine el konuldu. Yolcu konumunda bulunan K.K.'ye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme suçundan para cezası uygulandı.
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Bu arada şüphelilerin kaçtığı sırada kendisini durdurmak isteyen polis otosuna çarpması sonucu meydana gelen kazada Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 1 polis memuru yaralandı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen polis memuru, sağlık ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde araçtan çıkartılarak ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
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Polis aracına çarpıp kaçmaya devam eden sürücüye ceza yağdı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sırasında durdurmak amacıyla önünde set oluşturan polis aracına çarptı. Bir polis memurunun yaralandığı kazanın ardından bir süre daha kaçtıktan sonra durdurulan otomobilin sürücü ile yanındaki kişinin alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 6 ayrı ihlalden para cezası uygulanıp ehliyetine el konulurken, yanındaki kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme suçundan ceza uygulandı.

Adana'da korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü
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Yangın, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi 74029 Sokak'ta bulunan kapı üretimi yapılan mobilya atölyesinde çıktı.
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Atölyeden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, duman ve alevlerin yükseldiği atölyenin demir kapısını kırarak yangına müdahale etti.
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VATANDAŞ DA YARDIM ETTİ <br> <br> Panikle sokağa dökülen vatandaşların bir kısmı itfaiye ekiplerinin çalışmasına yardım ederken, bir kısmı ise endişeli gözlerle müdahaleyi izledi.
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Korkuyla kendisini sokağa atan bazı vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymadığı da görüldü.
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Atölyenin bir kısmını saran yangın, itfaiye ekiplerinin 5 arazöz ve bir tankerle yaptığı müdahale ile söndürüldü.
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Soğutma çalışmalarına başlayan itfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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Mobilya atölyesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
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Mobilya atölyesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
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Mobilya atölyesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
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Mobilya atölyesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Adana'da korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü
Adana'da mobilya atölyesinde çıkan ve mahalle sakinlerinin sokağa dökülmesine yol açarak korkulu anlar yaşatan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


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