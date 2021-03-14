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ANTALYA

Antalya’daki feci kaza baba oğlu hayattan kopardı: İki ölü üç yaralı var

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Kaza, sabah 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Antalya-Burdur Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin K.’nin kullandığı ve içerisinde 3 kişinin daha olduğu 34 BK 0999 plakalı BMW marka otomobil, içerisinde oğluyla birlikte olan Murat Yorulmaz’ın (56) kullandığı 06 AU 9903 plakalı Ford marka otomobille ışıklı kavşakta çarpıştı.

İHA
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti.

İHA
Sağlık ekipleri, sürücü Yorulmaz ile yanında bulunan oğlu Buğra Yorulmaz'ın (30) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Refüje çıkan diğer araçtaki sürücü Metin K. kazayı yaralanmadan atlattı. Araçta yolcu bulunan Bilal K., Ömer T. ve Murat K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki özel hastaneye kaldırıldı.

İHA
Baba ve oğlunun cenazeleri ise polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Araçların hurdaya döndüğü kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yoldaki fren izleriyse dikkat çekti.

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