Gündem Osmaniyede 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
OSMANİYE

Osmaniye'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Osmaniye'de 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan otoyol, araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı.

Haber Merkezi AA
Kaza nedeniyle yol uzun süre kapalı kaldı.
Kaza nedeniyle yol uzun süre kapalı kaldı.

Gaziantep-Osmaniye Otoyolu 8. kilometresinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 01 PY 608 plakalı tıra 59 AB 698 plakalı tır arkadan çarptı. 59 AB 698 plakalı tıra da 01 SR 278 plakalı kamyon arkadan çarptı ve kamyonun kasası koparak 200 metre ileriye fırladı.

Kazaya karışmamak için fren yapan 80 HD 747 plakalı hafif ticari araca da arkadan gelen 07 ALP 074 plakalı tır çarptı.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah Rona kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan otoyol, araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı.

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