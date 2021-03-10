Osmaniye'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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UEFA'dan Şampiyonlar Ligi'nde flaş VAR kararı: Cüneyt Çakır'ın VAR'ı İtalyan oldu

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak olan Dortmund-Sevilla maçının hakemi Cüneyt Çakır. UEFA, bu mücadelenin VAR atamasını diğer maçların aksine aynı ülkeden yapmadı. Dortmund-Sevilla maçının VAR hakemi Massimiliano Irrati, yardımcısı ise Mete Kalkavan oldu.