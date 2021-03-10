Gündem Batmanda öğrencileri taşıyan servis minibüsü 300 metre uçurumdan yuvarlandı İki kardeş öldü 27 yaralı
BATMAN

Batman'da öğrencileri taşıyan servis minibüsü 300 metre uçurumdan yuvarlandı: İki kardeş öldü 27 yaralı

Batman'ın Sason ilçesinde, öğrenciler ile tekstil işçilerinin taşındığı servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 27 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin, kardeş ve öğrenci oldukları öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Kazayı görenler yardım koştu.
Kazayı görenler yardım koştu.

Öğrenciler ile tekstil işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 BC 774 plakalı servis minibüsü, 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenler, hemen jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA
Kazayı görenler yardım koştu.

YARALILAR İÇİN İNSAN ZİNCİRİ

Jandarma ve AFAD ekipleri ile çevredekiler, kaza yerinde yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Engebeli bölgede ulaşılan yaralılar, insan zinciri yöntemiyle sağlık görevlilerine ulaştırıldı.

İHA
Kazayı görenler yardıma koştu.
  • Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 27 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin, kardeş ve öğrenci oldukları öğrenildi. Yaralılar ise kaza yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 27 yaralıdan 5'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

İHA
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İHA
Olayda iki kardeş hayatını kaybetti.
İHA
Yaralılar hastaneye insan zinciriyle kaldırıldı.

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