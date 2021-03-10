Batman'da öğrencileri taşıyan servis minibüsü 300 metre uçurumdan yuvarlandı: İki kardeş öldü 27 yaralı

Ekonomi

Uber bu sözlerle duyurdu: Merhaba Ankara

Bir dönem sarı taksilerle yaşanan gerilimlerden dolayı tartışmalara neden olan Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli kaldırılmıştı. İstinaf mahkemesi geçtiğimiz aylarda verdiği kararda Uber'in sarı taksiler ile çalışmaya devam etmesine izin vermişti Şirket, İstanbul'dan sonra bugün itibarıyla Ankara'da da hizmet vermeye başladı.