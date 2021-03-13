Gündem Bursada zincirleme trafik kazasına yol açan TIRın sürücüsü tutuklandı
BURSA

Bursa'da zincirleme trafik kazasına yol açan TIR'ın sürücüsü tutuklandı

Bursa-Ankara yolunda meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden olan TIR sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi AA
4 kişinin ölümüne sebep olan TIR sürücüsü tutuklandı.
4 kişinin ölümüne sebep olan TIR sürücüsü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının kazaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan sürücü F.E'nin Kestel Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

F.E. "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen sürücü, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

Barakfakih mevkiiinde dün freni arızalanan F.E. yönetimindeki 18 AA J361 dorse plakalı TIR, karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarpmıştı.

Araçlarda bulunan Semih Ural, Ahmet Ömeroğlu ve Basri Gümüş kaza yerinde, ağır yaralanan Recep Göler hastanede hayatını kaybetmişti.

Yaralanan 20 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmış, hafif yaralanan sürücü F.E. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Bursa-Ankara yolunda zincirleme kaza: Freni boşalan TIR çok sayıda araca çarptı
GÜNDEM
Bursa-Ankara yolunda zincirleme kaza: Freni boşalan TIR çok sayıda araca çarptı

Bursa'da freni boşalan TIR çok sayıda aracı ezdi
OYNAT 00:59
Bursa'da freni boşalan TIR çok sayıda aracı ezdi
Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Barakfakih mevkisinde freni arızalanan TIR, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı. Araçları sürükleyen TIR, güçlükle durabildi.
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