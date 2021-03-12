Bursa-Ankara yolunda zincirleme kaza: Freni boşalan TIR çok sayıda araca çarptı

Kaza, Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde 17.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İnegöl istikametinden gelen TIR sürücüsü, freni patlayınca önündeki araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı.
Bariyerleri aşıp araçlara çarptı
Yolun ortasındaki bariyerleri aşan TIR, İnegöl istikametine gitmekte olan araçlara çarpmaya başladı. Onlarca aracı önüne katan TIR, yaklaşık 50 metre sonra durabildi.
3 kişi hayatını kaybetti
Bursa Valisi Yakup Canbolat, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 9'u ağır 21 kişinin yaralandığını açıkladı.