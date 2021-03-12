Bursa-Ankara yolunda zincirleme kaza: Freni boşalan TIR çok sayıda araca çarptı Bursa'da Ankara istikametinde ilerleyen ve freni boşalan TIR, önünde seyreden onlarca araca çarptı. Zincirleme kaza sonrası ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde onlarca yaralı olduğu ve sağlık ile kurtarma ekiplerinin sevk edildiği açıklandı.

Haber Merkezi 12 Mart 2021, 18:02 Son Güncelleme: 13 Mart 2021, 23:06 DHA