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Bursa-Ankara yolunda zincirleme kaza: Freni boşalan TIR çok sayıda araca çarptı

Bursa'da Ankara istikametinde ilerleyen ve freni boşalan TIR, önünde seyreden onlarca araca çarptı. Zincirleme kaza sonrası ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde onlarca yaralı olduğu ve sağlık ile kurtarma ekiplerinin sevk edildiği açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Bursa'da freni boşalan TIR onlarca araca çarptı.
Bursa'da freni boşalan TIR onlarca araca çarptı.

Kaza, Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde 17.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl istikametinden gelen TIR sürücüsü, freni patlayınca önündeki araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Bariyerleri aşıp araçlara çarptı

Yolun ortasındaki bariyerleri aşan TIR, İnegöl istikametine gitmekte olan araçlara çarpmaya başladı. Onlarca aracı önüne katan TIR, yaklaşık 50 metre sonra durabildi.

İHA

3 kişi hayatını kaybetti

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 9'u ağır 21 kişinin yaralandığını açıkladı.

İHA

Bursa'da freni boşalan TIR çok sayıda aracı ezdi
OYNAT 00:59
Bursa'da freni boşalan TIR çok sayıda aracı ezdi
Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Barakfakih mevkisinde freni arızalanan TIR, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı. Araçları sürükleyen TIR, güçlükle durabildi.
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