Kar üstünde nefes kesen kovalamaca: Tavşanın kurdu atlattığı anlar kamerada

Düz yolda kurdun takibinden kurtulmak için hızla koşan tavşan, bir süre sonra aynı güzergâha geri döndü. Şaşırtma taktiği uygulayan tavşan, bu kez düz ilerlemek yerine sol tarafa saparak gözden kayboldu. Gelişmiş koku alma yeteneğine rağmen aradaki mesafenin açılmasıyla hedefinden kopan aç kurt, tavşanın saptığı yönün aksine, düz ilerlemeye devam etti. Tavşan, güçlü arka bacaklarını kullanarak sergilediği hız ve uyguladığı yön değiştirme stratejisi sayesinde canını kurtarırken, avını gözden kaçıran kurt ise bir süre daha düz yolda ilerledikten sonra bölgeden uzaklaştı.