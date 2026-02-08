Yeni Şafak
Balık avlarken görüntülendi: Avını kapıp bir anda gözden kayboldu

17:518/02/2026, Pazar
Su samuru balık avlarken görüntülendi
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde, su samuru balık avlarken görüntülendi. Yakaladığı balığı yiyen su samuru bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesine Bağin kaplıcasında su samuru görüntülendi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde su samurunun su içerisinde balık avladığı anlar görüntülendi.

Yakaladığı balığı yiyen su samuru bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



#Elazığ
#su samuru
#av
