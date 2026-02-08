Balık avlarken görüntülendi: Avını kapıp bir anda gözden kayboldu

Elazığ’ın Karakoçan ilçesine Bağin kaplıcasında su samuru görüntülendi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde su samurunun su içerisinde balık avladığı anlar görüntülendi.

Yakaladığı balığı yiyen su samuru bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.