Küçükçekmece Gölü’nde su samuru sürprizi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan su samurları Küçükçekmece Gölü’nde görüldü. Su samurunu gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.
Görüntüde su samurunun kıyıya geldiği ve yemek aradığı görülüyor.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan su samurları Küçükçekmece Gölü’nde görüldü. Su samurunu gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.
Görüntüde su samurunun kıyıya geldiği ve yemek aradığı görülüyor.
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