Küçükçekmece Gölü’nde su samuru sürprizi

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ÖZET | Boluspor-Bandırmaspor: 2-2

1. Lig'in 17. haftasında Boluspor sahasında Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ilk golü Bandırmaspor'dan gelirken, daha sonra Boluspor bulduğu golle 2-1 öne geçti. Fakat 90+2. dakikada Bandırmaspor'dan Fatih Kurucuk skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu şekilde sona erdi. Boluspor-Bandırmaspor maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.