Gündem Küçükçekmece Gölünde su samuru sürprizi
İSTANBUL

Küçükçekmece Gölü’nde su samuru sürprizi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları Küçükçekmece Gölü’nde görüldü.

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Haber Merkezi İHA
Küçükçekmece Gölü’nde su samuru sürprizi
Görüntüde su samurunun kıyıya geldiği ve yemek aradığı görülüyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan su samurları Küçükçekmece Gölü’nde görüldü. Su samurunu gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Nesli tükenmek üzere: Marmara Denizi'nde su samuru görüldü
GÜNDEM
Nesli tükenmek üzere: Marmara Denizi'nde su samuru görüldü

Görüntüde su samurunun kıyıya geldiği ve yemek aradığı görülüyor.

Dicle Nehri’nde ’su samuru’ görüntülendi
FOTOĞRAF 4
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Cizre ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselen Dicle Nehri’nde, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir su samuru görüntülendi.
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Cep telefonuyla alınan görüntülerde, bir kayanın üzerine çıkan su samurunun avladığı balığı yediği görüntülendi.
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Su samuru, Dicle Nehri’nde daha önce de görülmüştü.
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Şırnakın Cizre ilçesinde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliğince (IUCN) nesli tükenme tehdidine yakın kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü.
Dicle Nehri’nde ’su samuru’ görüntülendi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliğince (IUCN) nesli tükenme tehdidine yakın kategorisinde sınıflandırılan 'su samuru' görüldü.


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