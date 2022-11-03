Gündem Karadenizden yeni müjde 110 milyar metreküp rezerv
YEREL GÜNDEM

Karadeniz’den yeni müjde: 110 milyar metreküp rezerv

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Atv-Ahaber ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şu ana kadar Sakarya sahasında 540, diğer yaptığımız tespitlerde bunu aşan yok. Son olarak 110 milyar metreküplük var” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Karadeniz’den yeni müjde: 110 milyar metreküp rezerv
Arşiv

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Şu ana kadar Sakarya sahasında 540, diğer yaptığımız tespitlerde bunu aşan yok. Son olarak 110 milyar metreküplük var” dedi. Erdoğan, Atv-Ahaber ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, şunları kaydetti:

- (Togg fiyatı) Togg satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. Piyasaya çıktığı anda kendi sınıfındaki araçlarla fiyat anlamında rekabet edebilecek.

- (Kılıçdaroğlu’nun yatırımlar hakkında açıklamaları) Pandemi bu işin en büyük sınavıydı. Biz bu yatırımları yapmasaydık pandemiden çok büyük hasarla çıkardık.

- Almanya yenilebilir enerjiye geçeceğiz demişti. Nükleer enerjilerimizi devrede tutma gayreti içerisindeyiz dediler. Kömür santralini kapatıyoruz dediler. Dedim ki yanlış yapıyorsunuz. Doğal gaz kriziyle birlikte Almanya yeniden termik santrale döndü. Biz ise hepsini yapıyoruz. Bizde hem termik santralimiz var hem 2023’ün sonlarında Akkuyu Nükleer Santrali’ni açacağız. Sinop’ta yeni 4 üniteli nükleer santral açacağız. Bunların her birinden yüzde 10 enerji temini sağlayacağız. Akkuyu bize 4800 megawatt enerji sağlayacak.

- Şu ana kadar Sakarya sahasında 540, diğer yaptığımız tespitlerde bunu aşan yok. Son olarak 110 milyar metreküplük tespit var. Bu rezervler tespit edildikçe belki daha fazlasını yakalayacağız. Arkadaşlarımızın bu gayretleri hakikaten bizi rahatlattı. İnşallah sonuçlarını yakın zamanda açıklayacağız.

- (İlk Evim İlk İş Yerim Projesi) 7 Kasım’da sona erecek arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini inşallah 15 Kasım’a kadar uzatıyoruz.

- (Enflasyon) Bizim cari açığımız petrolden kaynaklanıyor. Bu konuda yeni adımlar var. Sayın Putin ile yaptığımız görüşmelerde fiyat politikalarını kendileriyle görüşerek olumlu istikamette adımı atabileceğiz.

160’a çıktım

  • Erdoğan, Togg’u kullanırken 160 kilometreye kadar çıktığını belirterek “Araç bulunduğu noktada, birilerini şımartmayalım da, olduğu yerde dönüyor. Hiç döndüğünün farkında değilsin ama o denli huzurlu o denli rahat bir araç. Aşırı süratlı gitmedik ama ben 160’a kadar çıkmıştım. Hiç hissetmiyorsun” dedi.

Bay Kemal sıkıysa başörtülü aday göster: ‘Bir metrelik bez parçası diyerek’ aşağılayan sen değil miydin
GÜNDEM
Bay Kemal sıkıysa başörtülü aday göster: ‘Bir metrelik bez parçası diyerek’ aşağılayan sen değil miydin
İhracat hedefine 40 milyar dolar kaldı

İhracat hedefine 40 milyar dolar kaldı

​En yüksek ekim ayı değerine ulaşıldı.
Taraftarı hadisler karşılayacak

Taraftarı hadisler karşılayacak

​Katar Dünya Kupası'nda İslam'ı tanıtacak.
Putin ikna oldu koridor açıldı

Putin ikna oldu koridor açıldı

​'Erdoğan'ın desteğinden dolayı engellemeyeceğiz'
Bay Kemal sıkıysa başörtülü aday göster

Bay Kemal sıkıysa başörtülü aday göster

​'Bir metrelik bez parçası diyerek' aşağılayan sen değil miydin?
Akşener'den 28 Şubat itirafı

Akşener'den 28 Şubat itirafı

​Refah-Ana'yı ben yıktım.
Fanatikler koalisyonu kazandı

Fanatikler koalisyonu kazandı

​'Araplara ölüm' sloganları atıldı.
Atina'nın korsanları

Atina'nın korsanları

​Yunanistan mültecileri öldürmek için 'Gölge Ordu' kurdu.
Karadeniz'den yeni müjde

Karadeniz'den yeni müjde

​110 milyar metreküp rezerv.
Jandarma ve emniyet iftirayı yargıya taşıdı

Jandarma ve emniyet iftirayı yargıya taşıdı

​'Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak'
Üçlü salgın

Üçlü salgın

​Solunum yolu enfeksiyonları beş kat arttı.
Güle güle Bilge Ana

Güle güle Bilge Ana

​29 yıl sonra evlatlarının yanında.
MÜSİAD EXPO başladı

MÜSİAD EXPO başladı

​Beş milyar dolarlık ticaret şöleni.
Hem sanat hem sağlık

Hem sanat hem sağlık

​Terapi duyguları ele veriyor.
Antalya'da korkutan deprem

Antalya'da korkutan deprem

​Çevre illerden de hissedildi.
Türkiye'ye teşekkür üstüne teşekkür

Türkiye'ye teşekkür üstüne teşekkür

​Dünyanın beklediği haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya gönderme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.