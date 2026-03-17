Kastamonu’da çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi

Olay, Tosya ilçesine bağlı Ortalıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Duyar’a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm samanlığa sardı. İhbar üzerine yangın yerine Tosya itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu samanlıktaki yangın kontrol altına alınarak diğer yapılara sıçramadan söndürüldü.