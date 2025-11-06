Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunu arama çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 4 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunu bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Köseali köyünde anne ve oğlunu gören Ayşe Algın: "Bozkurt ilçesi ile Köseali köyü bir hayli uzak. Bir çocuk ile annesi buraya kadar yürüyemez"
İlçe merkezinde 2 Kasım Pazar günü evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı'yı, yakınlarının kayıp ihbarının ardından Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) arıyor.
AFAD ekipleri tarafından engebeli ve ormanlık arazide dronla havadan arama yapılıyor. Jandarma arama kurtarma köpekleri de çalışmalara eşlik ediyor.
Anne ve oğlunun en son görüldüğü yer yönünde ihbarlar gelmesi üzerine ekipler, Alantepe ve Köseali köyleri yakınlarında çalışmalarını sürdürüyor.
Köylülerle konuşup "Bozkurt'a nasıl gidiliyor?" diye sormuş
Köseali köyünde yaşayan Ayşe Algın, gazetecilere, anne ve oğlunu gördüğünde mantar aramak için geldiklerini düşündüğünü söyledi.
İlçenin köye oldukça uzak olduğuna dikkati çeken Algın, şunları kaydetti:
Huriye Helvacı ile oğlu Osman'dan haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.