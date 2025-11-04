Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kastamonu
Oğluyla birlikte kaybolan kadının telefon sinyalinin alındığı bölgede arama çalışmaları sürüyor

Oğluyla birlikte kaybolan kadının telefon sinyalinin alındığı bölgede arama çalışmaları sürüyor

20:034/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bir gün önce kaybolan anne ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları, telefon sinyalinin alındığı bölgede devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden dün öğlen saatlerinde ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’dan bir daha haber alınamadı. 

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Köylüler ve yakınlarının destek verdiği arama çalışmaları Huriye Helvacı’nın telefon sinyalinin son alındığı Köseali köyü ile Keşlik köyü civarında yoğunlaştırıldı. AFAD ekipleri, termal destekli dronlarla arama çalışmalarına katılırken, diğer ekipler de karadan arama çalışmalarını sürdürüyor.


Gün boyu devam eden arama çalışmalarında, kayıp anne ve oğluna ait bir ize rastlanılamadı. Arama çalışmalarının gece boyunca devam edeceği belirtildi.


#Kastamonu
#Kayıp
#Anne
#Çocuk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz kanalda mı canlı izlenecek? İşte muhtemel 11'ler ve yayın bilgileri