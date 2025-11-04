Oğluyla birlikte kaybolan kadının telefon sinyalinin alındığı bölgede arama çalışmaları sürüyor

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden dün öğlen saatlerinde ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’dan bir daha haber alınamadı.