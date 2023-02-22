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Katar yetim aileleri için seferber oldu: Şanlıurfa'da 100 aile için barınma alanı oluşturuyor

Katar Hayır Kurumu'nun (Qatar Charity), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da 100 yetim ailesi için geçici barınma alanı oluşturduğu ve 25 depremzede aile için Ankara'da konaklama imkanı sağlandığı aktarıldı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
00:41 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Arşiv.

Arşiv.

Katar, Şanlıurfa'da depremzede 100 yetim ailesi için geçici barınma alanı oluşturdu.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Hayır Kurumu'nun, Türkiye ve Suriye'deki bölgelerde afetzede ailelerin yanı sıra yetim ve engellilere destek çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Katar Hayır Kurumu'nun çalışmalarını, "Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım edin" kampanyası kapsamında topladığı bağışlarla yaptığı vurgulanan haberde, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde depremzede 100 yetim ailesi için geçici barınma alanı hazırlandığı ve 25 depremzede aile için Ankara'da konaklama imkanı sağlandığı aktarıldı..

  • Şanlıurfa ve diğer bölgelerde çocuk giysileri yardımında bulunulduğu belirtilen haberde, Katar Hayır Kurumu'nun ayrıca Türkiye'deki deprem bölgelerinde 200 yeni yetiminin sponsorluğunu üstlendiği ifade edildi.

Katar Hayır Kurumu'nun Türkiye'de sponsorluğunu yaptığı 6 bin 500 kişiden 4 bin 500'den fazlasının depremlerden etkilendiği belirtilen haberde, kurumun deprem bölgelerindeki ekipleri üzerinden sponsorluğundaki yetim ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığına dikkat çekildi.



#Katar
#Depremzede
#Yetim aileleri
#Şanlıurfa
27 dakika önce
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Katar yetim aileleri için seferber oldu: Şanlıurfa'da 100 aile için barınma alanı oluşturuyor
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