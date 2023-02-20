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Dünya

Katar'ın Türkiye'ye konteyner ev desteği sürüyor

Katar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 1400 konteyner evi daha Türkiye'ye göndereceğini açıkladı.

18:07 . 20/02/2023 Pazartesi
AA
Katar'ın Türkiye'ye gönderdiği konteyner evler.

Katar'ın Türkiye'ye gönderdiği konteyner evler.

Katar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 1400 konteyner evi daha Türkiye'ye gönderiyor.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükelçilik olarak, konteyner evlerin tamamının bir an önce depremzedelere teslim edilmesi için
Katar Kalkınma Fonu (QFFD)
ile işbirliğini sürdürdüklerini söyledi.


Yardım uçağı sayısı 40'a ulaştı

Bugün ve yarın 6 gemiyle toplam 1400 konteyner evin Türkiye'ye gönderileceğini aktaran Büyükelçi Göksu, Katar'ın şu ana kadar Türkiye'ye gönderdiği yardım uçağı sayısının 40'a ulaştığını kaydetti.

Katar, depremzedeler için taahhüt ettiği konteyner evlerin ilk bölümünü oluşturan 306 adet konteyner evi kargo gemisiyle 12 Şubat'ta Türkiye'ye göndermeye başlamıştı.

Doha yönetimi, Türkiye ve Suriye'de, deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım çalışmaları kapsamında, 10 bin konteyner ev göndereceğini açıklamıştı.



#1400 konteyner ev
#6 gemi
#DEPREM
#Katar
#Katar Kalkınma Fonu (QFFD)
#Kahramanmaraş
#konteyner ev
4 gün önce
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Katar'ın Türkiye'ye konteyner ev desteği sürüyor
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