Kaya Çilingiroğlu: Cumhurbaşkanımızın bu kadar haklı olduğunu on sene sonra gördüm

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Kaya Çilingiroğlu.
Milli sporcu Kaya Çilingiroğlu, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programının konuğu oldu.
Siyasetle uğraşmayı düşünmediğini ama siyaset yorumculuğunu iyi yapabileceğini belirten Çilingiroğlu, "Daha tarafsız olduğumu düşünüyorum. Eleştirel de yapabilirim Cumhurbaşkanıyla ilgili." şeklinde konuştu.
Gezi Olayları sırasında dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olaylara karşı tutumunu değerlendiren Çilingiroğlu, "Gezide bir röportajım vardı, Gezinin iyi yönetilmediğini düşünüyordum, Cumhurbaşkanımızın haklı olduğunu düşünüyordum ama bu kadar haklı olduğunu on sene sonra gördüm. O zaman da haklıydı ama bence daha smooth (düz) geçebilirdi. İnsanları karşısına almayabilirdi gibi düşünüyordum. Fakat onun da nedenleri varmış biz kendisi kadar ileri görüşlü olamadığımız için bazı şeyleri zamanla görebiliyoruz." dedi.
Gezi'de yaşanan olaylar sonrasında "Gezinin asıl amacının oradaki Tophane olmadığını sadece üç beş ağaç için orayı kullanmaya kalkan insanların hedeflerinin başka olduğunu. Şuanda övündüğümüz birçok projenin o zaman hayata geçirilmeye başlandığını." gözlemlediğini belirten Çilingiroğlu, "Türkiye'nin ufkunun nereye gittiğini, bambaşka hedeflerinin olduğunu biz o kadar ileri düşünemiyormuşuz. Cumhurbaşkanımızın kafasında varmış onlar için bir plan projesi" şeklinde konuştu.