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Kaya Çilingiroğlu: Cumhurbaşkanımızın bu kadar haklı olduğunu on sene sonra gördüm

Milli sporcu Kaya Çilingiroğlu TVNET konuğu olarak katıldığı programda, Gezi Olayları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göstericilere karşı tutumunu değerlendirdi. Çilingiroğlu, "Cumhurbaşkanımızın haklı olduğunu düşünüyordum ama bu kadar haklı olduğunu on sene sonra gördüm." şeklinde konuştu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
00:59 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kaya Çilingiroğlu.

Kaya Çilingiroğlu.

Milli sporcu Kaya Çilingiroğlu, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programının konuğu oldu.

Siyasetle uğraşmayı düşünmediğini ama siyaset yorumculuğunu iyi yapabileceğini belirten Çilingiroğlu, "Daha tarafsız olduğumu düşünüyorum. Eleştirel de yapabilirim Cumhurbaşkanıyla ilgili." şeklinde konuştu.

"BU KADAR HAKLI OLDUĞUNU ON SENE SONRA GÖRDÜM"

Gezi Olayları sırasında dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olaylara karşı tutumunu değerlendiren Çilingiroğlu, "Gezide bir röportajım vardı, Gezinin iyi yönetilmediğini düşünüyordum, Cumhurbaşkanımızın haklı olduğunu düşünüyordum ama bu kadar haklı olduğunu on sene sonra gördüm. O zaman da haklıydı ama bence daha smooth (düz) geçebilirdi. İnsanları karşısına almayabilirdi gibi düşünüyordum. Fakat onun da nedenleri varmış biz kendisi kadar ileri görüşlü olamadığımız için bazı şeyleri zamanla görebiliyoruz." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN VARMIŞ BİR PLANI"

Gezi'de yaşanan olaylar sonrasında "Gezinin asıl amacının oradaki Tophane olmadığını sadece üç beş ağaç için orayı kullanmaya kalkan insanların hedeflerinin başka olduğunu. Şuanda övündüğümüz birçok projenin o zaman hayata geçirilmeye başlandığını." gözlemlediğini belirten Çilingiroğlu, "Türkiye'nin ufkunun nereye gittiğini, bambaşka hedeflerinin olduğunu biz o kadar ileri düşünemiyormuşuz. Cumhurbaşkanımızın kafasında varmış onlar için bir plan projesi" şeklinde konuştu.


#Kaya Çilingiroğlu
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Gezi Olayları
1 saat önce
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Kaya Çilingiroğlu: Cumhurbaşkanımızın bu kadar haklı olduğunu on sene sonra gördüm
Kaya Çilingiroğlu: Cumhurbaşkanımızın bu kadar haklı olduğunu on sene sonra gördüm
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