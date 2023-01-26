Kaya Çilingiroğlu: Cumhurbaşkanımızın bu kadar haklı olduğunu on sene sonra gördüm

Gezi Olayları sırasında dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olaylara karşı tutumunu değerlendiren Çilingiroğlu, "Gezide bir röportajım vardı, Gezinin iyi yönetilmediğini düşünüyordum, Cumhurbaşkanımızın haklı olduğunu düşünüyordum ama bu kadar haklı olduğunu on sene sonra gördüm. O zaman da haklıydı ama bence daha smooth (düz) geçebilirdi. İnsanları karşısına almayabilirdi gibi düşünüyordum. Fakat onun da nedenleri varmış biz kendisi kadar ileri görüşlü olamadığımız için bazı şeyleri zamanla görebiliyoruz." dedi.