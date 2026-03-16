Kepez kaymakamlık binasında silah sesleri duyuldu
Antalya'nın Kepez ilçesinde kaymakamlık binasında silah sesleri duyuldu. Vatandaşlar binadan tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi
Antalya'da Kepez Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen bir kişi rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitledi.
Bölgeye özel harekat ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Çevrede güvenlik önlemi alınırken kaymakamlık binası boşaltıldı. Şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.
İşte bölgeden ilk görüntüler..
