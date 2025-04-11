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Kayseri Hafif ticari araçta 9 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 gözaltı /Video eklendi

Kayseri Hafif ticari araçta 9 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 gözaltı /Video eklendi

12:0311/04/2025, Cuma
DHA
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Üç şüpheli, polis tarafından yakalandı
Üç şüpheli, polis tarafından yakalandı

Kayseri'de hafif ticari aracın iç kapı bölmelerine gizlenmiş 9 kilo 464 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Ö.A. (29), Ş.Ö. (31) ve H.A.Ö.'nün (24) il dışından kente uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda dron destekli operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilere ait hafif ticari araçta yapılan aramada, iç kapı bölmelerine gizlenmiş 9 kilo 464 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.




#narkotik
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