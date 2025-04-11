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Samsun'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

09:0111/04/2025, Cuma
AA
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Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari K.Y'yi (29) İshaklı Mahallesi'nde saklandığı adreste yakaladı.


Emniyetteki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezaevine gönderildi.




#Bafra
#firari hükümlü
#Samsun
#Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
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