Biri bagajda 6 kaçak göçmen yakalandı: 2 sürücü tutuklandı

Doğu illerinden alınan 6 kaçak göçmeni batı illerine taşıdığı belirlenen 24 plakalı ‘öncü', diğeri ‘artçı' iki otomobil, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından fiziki ve teknik takibe alındı. Kent girişi polis uygulama noktasında dün akşam durdurulan otomobillerde yapılan aramada, arkadan gelen araçta yaşları 18 ile 30 arasında değişen 1'i bagajda Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı.