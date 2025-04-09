Hatay'da 60 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay Valiliği'nin açıklamasına göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Belen kara yolunda durdurulan araçta ve Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'ndeki adreste arama yaptı. Çalışmada yurda yasa dışı yollarda girdikleri tespit edilen 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla şüpheliler B.İ, İ.E. ve Z.F.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.