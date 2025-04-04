İzmir açıklarında 50 düzensiz göçmen yakalandı

3 Nisan saat 04.30'ta, Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 10'u çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.