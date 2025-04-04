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Göçmen botu battı

Göçmen botu battı

04:004/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Sahil güvenlik ekiplerinin, kayıp bir kişiyi aramaya yönelik çalışmaları devam ediyor.
Sahil güvenlik ekiplerinin, kayıp bir kişiyi aramaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale’nin Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 25 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yönünde ihbar aldı. Ekipler, lastik bottaki 25 kişiyi kurtararak karaya çıkartırken, ilk belirlemelere göre 9 kişinin cesedine ulaşıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Balıkesir ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.


#Çanakkale
#Ayvacık
#göçmen

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