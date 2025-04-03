Türkiye'de 5 yılda 1 milyondan fazla düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2020'de 122 bin 302, 2021'de 162 bin 996, 2022'de 285 bin 27, 2023'te 254 bin 8 ve 2024'te 225 bin 831 oldu. Son 5 yılda en fazla yakalanan göçmen grubunu Afganistan uyruklular oluşturdu, ikinci sırada Suriyeliler yer aldı.

EN FAZLA AFGANİSTAN

Bu yıl ocakta 16 bin 60, şubatta 10 bin 58, 13 Mart itibarıyla 4 bin 400 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı. Bu yıl en fazla yakalanan göçmen grubunu Afganistan, Suriye, Özbekistan, Mısır, Türkmenistan, Fas, İran, Cezayir ile Azerbaycan oluşturdu.

2 BİN 169 GÖÇMEN KAÇAKÇISI

Göçmen kaçakçılığına karşı mücadelede 2020'den itibaren yakalanan kaçakçı sayısı arttı. 2020'de 4 bin 358, 2021'de 7 bin 942, 2022'de 9 bin 149, 2023'te 10 bin 482, 2024'te 13 bin 20, bu yıl 13 Mart itibarıyla da 2 bin 169 göçmen kaçakçısı yakalandı.

TÜRKİYE'DEKİ YABANCI SAYISI