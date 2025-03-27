Minibüsün koltukları arasına gizlenen düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir minibüsü uygulama noktasında durdurdu. Aramada, koltukların arasına gizlenmiş 1 kişi yakalandı. Yapılan kontrolde bu kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.