Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Osmaniye
Minibüsün koltukları arasına gizlenen düzensiz göçmen yakalandı

Minibüsün koltukları arasına gizlenen düzensiz göçmen yakalandı

12:1127/03/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Osmaniye'de minibüsün koltukları arasına gizlenmiş düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.

Osmaniye'de minibüsün koltukları arasına gizlenmiş düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir minibüsü uygulama noktasında durdurdu. Aramada, koltukların arasına gizlenmiş 1 kişi yakalandı. Yapılan kontrolde bu kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.


Minibüs sürücüsü S.Ö, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



#osmaniye
#göçmen
#göç

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ'den oturmaya hazır 2+1 ve 3+1 daire fırsatı! En yüksek ödemesi ayda 16 bin TL...