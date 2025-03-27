Minibüsün koltukları arasına gizlenen düzensiz göçmen yakalandı

Osmaniye'de minibüsün koltukları arasına gizlenmiş düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.
Osmaniye'de minibüsün koltukları arasına gizlenmiş düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir minibüsü uygulama noktasında durdurdu. Aramada, koltukların arasına gizlenmiş 1 kişi yakalandı. Yapılan kontrolde bu kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
Minibüs sürücüsü S.Ö, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.