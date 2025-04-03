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Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 5 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 5 kişi hayatını kaybetti

09:153/04/2025, Perşembe
AA
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Ekipler, lastik bottaki 25 kişiyi kurtararak karaya çıkartırken, ilk belirlemelere göre 5 kişinin cesedine ulaşıldı.
Ekipler, lastik bottaki 25 kişiyi kurtararak karaya çıkartırken, ilk belirlemelere göre 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botunun batması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yönünde ihbar aldı.

Ekipler, lastik bottaki 25 kişiyi kurtararak karaya çıkartırken, ilk belirlemelere göre 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Balıkesir ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.

Sahil güvenlik ekipleri, arama çalışmalarını sürdürüyor.


#Çanakkale
#Ayvacık
#Düzensiz göçmen

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